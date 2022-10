Samsung One UI 5 offre des options photos en plus pour nous régaler

En cours de déploiement, One UI 5, nouvelle version de la surcouche logicielle de Samsung pour Android 13, apporte quelques nouveautés intéressantes à l'application Good Lock. Parmi elles, des réglages plus avancés pour la photo.

Au-delà de ses nouvelles animations et du gain de fluidité que One UI 5 apporte, entre autres, sur les smartphones et tablettes éligibles, Samsung a commencé à communiquer sur les nouveautés qu’il réserve pour Good Lock — l’application des utilisateurs avertis de Samsung, qui intègre de nombreuses fonctionnalités complémentaires.

Avec One UI 5, qui vient tout juste d’être déployé sur les S22, l’application va ainsi s’équiper de deux fonctionnalités supplémentaires, évoquées il y a quelques jours sur le blog coréen du groupe.

La première concerne la photo. Sur son blog, Samsung parlait, sans trop en dire, d’une « fonction permettant de contrôler les paramètres détaillés de l’appareil photo ». Dans le détail, et comme le précise Android Authority dans un article dédié à cette nouveauté, Samsung veut nous faire plaisir. La firme introduit donc un tout nouveau module Photo pour Good Lock. Son nom ? « Camera Assistant ».

Lancement imminent pour One UI 5

Avec cet assistant, qu’il faut préalablement installer (pour l’instant seulement sur les S22 disposant de One UI 5), il est désormais possible d’apporter des modifications au mode automatique de l’appareil photo de votre smartphone Samsung. Une fois installé, le module déverrouille en effet des réglages plus avancés dans les paramètres de l’application appareil photo.

Parmi les nouveautés offertes, la possibilité de basculer automatiquement en HDR et d’activer l’adoucissement par défaut (pour lisser le rendu des photos lorsque c’est nécessaire). Il est aussi possible de mettre en place le basculement automatique d’un module caméra à l’autre en fonction du niveau de zoom ou de l’intensité lumineuse. L’idée ? S’assurer que le meilleur capteur est employé quel que soit le contexte d’utilisation.

Ce nouveau module photo de l’application Good Lock permet aussi d’activer une fonction pour prendre des vidéos en maintenant simplement enfoncé le bouton de déclenchement de l’appli photo. Samsung ajoute par ailleurs une nouveauté permettant de supprimer tous les éléments d’interface inutiles sur l’application photo lorsqu’un écran externe est connecté.

Dernière nouveauté disponible avec Camera Assistant, la fonction « Obturateur rapide ». Réservée uniquement au capteur principal, elle permet pour sa part d’accélérer l’obturateur en capturant en contrepartie moins d’images à la fois. Pratique pour « figer » des objets ou personnes en mouvement, mais Samsung indique que ce mode peut dans certains cas nuire à la qualité des photos. Logique : le processing multi-frame a moins d’images sur lesquelles travailler pour aboutir au cliché final.

Breaking! Samsung Good Lock is about to welcome updates and new features!You will be able to adjust camera parameters in detail, and you can also share your Good Lock settings with friends. etc pic.twitter.com/ZD7hCFPa6h — Ice universe (@UniverseIce) October 17, 2022

En marge de la photo, Good Lock profite aussi désormais d’une nouvelle fonction de partage des réglages. En clair, cette nouveauté permet de partager, par exemple à un ami, l’ensemble des réglages et personnalisations appliqués à votre smartphone via Good Lock. On apprend par ailleurs que Samsung réfléchit à inclure un moyen plus ludique et pratique de partager des liens par le biais de Good Lock.

Certaines des fonctionnalités existantes ont aussi droit à des nouveautés. Sur Quick Star, la fonction chronomètre de la barre supérieure et la date sur la barre d’état profite ainsi d’une mise à jour. La prochaine version de Good Lock permet également des changements pour le bouton de la barre de tâches de Nav Star, mais aussi de modifier certains paramètres des gestures. Sur tablettes, le ClockFace peut enfin être agrandi.

