App de la semaine : j’ai trouvé la manière la plus simple de m’organiser

Nous avons passé quelques semaines en compagnie de Todoist. L'application réunit à peu près tous les avantages que l'on attend d'une application d'organisation : facile à utiliser, rapide, trouvable sur toutes les plateformes. Un vrai bon choix.

Dans le flot incessant de tâches qui viennent se présenter à son bureau au cours d’une semaine, il peut arriver que l’on perde un peu le fil. On peut bien sûr essayer de tout garder en tête, mais l’exercice est à la fois difficile et dangereux. Le recours à des post-its est un choix honorable, mais à l’heure du télétravail, à moins de se trimballer avec une pile de ces petits carrés adhésifs de son domicile au travail, difficile de conjuguer cette solution avec nos modes de travail post-covid.

Alors le recours à une application de ToDo list peut s’avérer une solution plus durable. Après en avoir essayé un certain nombre, j’ai fini par craquer pour Todoist. Derrière l’habile jeu de mots se cache une des applications les plus adaptées à mes besoins : simple, mais puissante, épurée, compatibles avec de nombreux OS… bref, une belle proposition. Précisons qu’il existe une version payante de l’application, mais je n’en ai jamais ressenti le besoin.

Une app présente (presque) partout

Le premier avantage de Todoist par rapport à des Google Tasks ou autre TickTick c’est le travail de ses développeurs·euses pour proposer une application sur à peu près toutes les plateformes. Android, Windows, iOS, iPadOS. Ne manque que macOS à l’appel.

L’avantage immédiat que j’en tire par rapport à un Google Tasks ou Keep utilisé comme Todolist, c’est la possibilité d’inscrire n’importe quelle tâche sur n’importe quel appareil et d’y accéder de n’importe où, avec de surcroit, le confort de ne pas avoir besoin de lancer un navigateur pour y accéder sur PC Windows.

Widget responsive et soigné

Une bonne appli de ToDo list doit vous permettre de décharger la moindre pensée en un minimum de temps pour ne pas l’oublier déjà, mais aussi pour ne pas vous décourager de noter toutes les bonnes idées qui vous viennent à l’esprit. Là-dessus, j’ai trouvé aussi que Todoist s’en sortait mieux que ses concurrents grâce à un outil redoutable : son widget.

Ce dernier, en plus d’offrir un grand nombre d’options de personnalisations, est sans aucun doute le plus réactif qu’il m’ait été donné de tester. Vous pouvez même ajouter une tâche sans ouvrir l’application et ainsi éviter le petit temps de chargement qui pourrait aller avec. Un vrai délice.

Un langage propre très puissant

Toujours dans l’optique de ne pas perdre de temps, Todoist a eu une super idée. Plutôt que des aller-retour dans les diverses sous-catégories pour bien classer sa tâche (date butoir, catégorie, priorité…), vous pouvez tous rentrer une seule et même phrase. Cela permet de gagner un temps, mais un temps, vous n’avez pas idée.

Petit exemple pour bien comprendre : mettons que je veuille me noter un sujet d’article à écrire pour demain avec une priorité moyenne. Avec une application de productivité classique, je vais devoir taper le nom de la tâche « écrire article sur tel sujet », puis aller cliquer ou tapoter sur la catégorie pour l’ajouter à « boulot », puis cliquer sur la priorité, la régler sur « 2 » mettons, puis cliquer sur le calendrier et ajouter la date de demain. Sur Todoist, je n’ai qu’à taper directement : « Écrire article sur tel sujet demain P2 @Frandroid » et tout est réglé automatiquement.

Une organisation qui fait du bien au cerveau

Il n’y a rien de pire à la fin d’une journée que de voir sa ToDo list encore pleine de tâches à venir pour les jours suivants. Sur Todoist, une vue « Aujourd’hui » vous est proposée de base. Celle-ci permet de faire le point en début de journée sur les tâches à venir qui avait été placée à cette date, mais aussi à la fin de la journée. Même s’il me reste des tâches non accomplies, je n’ai qu’à les déplacer à un autre jour et cela permet de suivre efficacement au jour le jour où j’en suis.

Et comme il n’y a rien de mieux pour se motiver que les petits retours positifs sur son travail, une fois la liste complètement vidée, une petite image représentant une jeune femme à vélo va vous inciter à passer à autre chose. Le meilleur moyen de quitter le travail l’esprit tranquille.

