Spotify voudrait créer des playlists sportives à partir de vos données de santé

Spotify travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité qui permettrait de proposer des playlists personnalisées à partir de vos données de santé collectées dans l’application Santé d’iOS. Un partage d’informations rendu possible par l’API HealthKit mise en place par Apple.

Les données personnelles sont un sujet sensible pour les utilisateurs, surtout les données relatives à la santé. Depuis l’instauration de HealthKit dans l’application Santé d’iOS, les autres applications de l’iPhone peuvent avoir accès aux données de santé de l’utilisateur, à condition qu’il donne son consentement. C’est cette API que Spotify voudrait utiliser pour proposer des playlists personnalisées selon vos entraînements sportifs.

C’est l’expert Chris Messina qui, sur Twitter, a révélé avoir trouvé des morceaux de code dans l’application Spotify sur iOS relatifs à HealthKit. Ils indiquent que le support de HealthKit sera bientôt disponible. Comme le détaille 9to5Mac, « cela permettrait à Spotify d’accéder à des informations telles que la durée de l’exercice quotidien de l’utilisateur, ses calories brûlées, et plus encore ».

Spotify will connect to health data to "Get the right music for your workout":

"This data will allow Spotify to match your workouts with what you listen to and see what audio motivates you best. Workout data includes the type of workout, distance and pace or speed."#NewSpotify

