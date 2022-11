Spotify se refait une beauté sur Apple Watch et sur tout plein de produits

Spotify a annoncé sa nouvelle application pour Apple Watch avec une interface revue et la possibilité de télécharger des titres directement sur sa montre.

L’un des principaux intérêts des Apple Watch ou des montres sous Wear OS par rapport aux autres montres connectées est indéniablement la possibilité d’installer de nombreuses applications tierces pour s’entraîner, se déplacer, envoyer ou recevoir des messages ou écouter sa musique. Justement, Spotify a annoncé ce mercredi la mise à jour de son application pour les montres connectées Apple avec une toute nouvelle interface.

Dans un billet de blog, le service de streaming de musique a ainsi dévoilé une nouvelle version de son application pour Apple Watch. « Vous pourrez plus facilement naviguer et choisir vos musiques et podcasts favoris dans votre librairie, ainsi que télécharger des titres rapidement pour les écouteurs hors ligne sur la montre elle-même », indique la plateforme suédoise. Spotify a également revu l’interface avec des boutons mieux mis en avant, ainsi que les illustrations des playlists ou des albums. De nouvelles fonctionnalités sont également intégrées, comme la possibilité de glisser le doigt vers le côté pour ajouter un « j’aime » à une chanson.

Cette mise à jour de la version Apple Watch de Spotify fait suite à la mise à jour de sa déclinaison pour les montres Wear OS l’an dernier. En août 2021, le service avait ainsi mis à jour son application pour les montres dotées du système de Google afin de permettre aux utilisateurs de télécharger les morceaux directement sur leur montre, et ainsi pouvoir écouter de la musique en déplacement sans avoir à embarquer leur smartphone avec eux.

De nouvelles fonctions Spotify sur Amazon Fire TV et Ray-Ban Stories

La mise à jour de Spotify sur Apple Watch n’est pas la seule nouveauté annoncée par le service suédois. Dans le même billet de blog, la firme a également annoncé l’arrivée des recommandations au sein du mode Ambiant des téléviseurs Amazon Fire TV Qled Omni. Dans la même veine, Spotify Tap — la fonction qui permet d’allouer un contrôle tactile dédié à la lecture de playlists Spotify — arrive également sur les lunettes connectées Ray-Ban Stories. Enfin, Spotify a profité de ces annonces pour officialiser un partenariat plus poussé avec la compagnie Delta Airlines afin de jouer des titres au moment de l’embarquement dans la cabine.

