Amazon Fire TV Omni QLED : le premier téléviseur du géant

Amazon se lance sur le marché des téléviseurs avec l'Amazon Fire TV Omni QLED.

Déjà présent sur nos écrans avec ses clés HDMI (Fire TV), ses boitiers (Fire TV Cube) et ses services (Prime Video), Amazon lance son premier téléviseur. Voici l’Amazon Fire TV Omni QLED.

La 1ere Smart TV QLED Amazon

Comme son nom l’indique, l’Amazon Fire TV Omni QLED est équipé d’une dalle QLED — évidemment 4K, nous sommes en 2022 — avec un rétro-éclairage sur 96 zones. Sans donner plus de précisions, Amazon promet néanmoins un large panel de couleurs et des images réalistes et riches en couleur.

Par ailleurs, c’est le premier téléviseur à être doté du Dolby Vision IQ et du HDR10+ Adaptative, deux types de HDR qui permettent d’adapter la luminosité de l’écran en fonction de la luminosité ambiante de la pièce. C’est un bon moyen pour profiter au mieux de ses contenus, qu’ils soient clairs ou sombres, sans avoir à régler manuellement l’image selon l’heure de la journée.

Il s’agit évidemment d’une Smart TV que l’on image tourner sous le même OS que la Fire TV Cube. Cela lui donne non seulement accès à certains services (dont Prime Video), mais aussi à des widgets. Pratique si vous souhaitez jeter un œil rapidement à votre agenda ou à la météo.

Des œuvres comme sur The Frame

Samsung l’a compris avec The Frame : personne n’aime avoir un écran noir accroché sur un mur dans son salon. Amazon copie donc son principe et propose un mode veille qui affiche des images lorsque le téléviseur n’est pas utilisé.

Le Fire TV Omni QLED propose 1500 photos et œuvres d’art, avec en outre la possibilité d’en apprendre davantage sur l’image affichée en demandant à Alexa. On peut également y afficher nos propres photos, et demander à Alexa un affichage particulier (« montre-moi les photos de nos dernières vacances »).

Bien sûr, rappelons qu’avec un écran QLED rétroéclairé, laisser tourner son téléviseur non-stop est un luxe très peu écologique.

Pas cher, mais pas en France

Les prix de cet Amazon Fire TV Omni QLED sont très attractifs. Comptez 800 dollars pour le modèle 65 pouces et 1100 dollars pour le 75 pouces. Malheureusement, seuls les États-Unis et le Canada sont concernés pour le moment. À voir si une sortie en France est prévue.

