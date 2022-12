WhatsApp ne fonctionnera bientôt plus sur près de 50 modèles de smartphones, voici lesquels

Au 1er janvier, WhatsApp va arrêter le support de son application sur 47 smartphones, parmi lesquels des iPhones, des modèles de Samsung ou certains de Huawei. On fait le point.

Afin de s’assurer le meilleur suivi logiciel possible malgré l’ajout de nouvelles fonctionnalités, la plupart des applications abandonnent peu à peu le support d’anciens smartphones. C’est bien évidemment le cas également de WhatsApp qui n’assure un suivi que sur quelques années.

Comme le rapporte le site Phone Arena, l’application de messagerie n’assurera plus la compatibilité avec plusieurs modèles d’Apple, de Samsung, de Huawei, de HTC ou de LG après le 31 décembre. Dans le détail, voici la liste complète des smartphones dont le suivi ne sera plus assuré au début de l’année 2023 :

Apple iPhone 5

Apple iPhone 5c

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Huawei Ascend D quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand X Quad V987

ZTE Memo V956

Il s’agit ici surtout de smartphone d’entrée ou de milieu de gamme, ou des smartphones particulièrement anciens, à l’instar du Samsung Galaxy S2, sorti en 2011, ou de l’iPhone 5, annoncé en 2012.

Une fin de support pour se concentrer sur les smartphones plus récents

Sur son site Internet, WhatsApp précise par ailleurs que les smartphones compatibles doivent nécessairement fonctionner sur une version supérieure à Android 4.1. Le service de messagerie précise par ailleurs cesser « régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d’exploitation pour consacrer [ses] ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents ».

Ce n’est pas la première fois cette année que WhatsApp annonce la fin du support de certains smartphones. Comme le rappelle Phone Arena, la messagerie du groupe Meta avait annoncé en octobre, arrêter la prise en charge de plus de 40 smartphones Android en plus de certains iPhone pourtant plus récents que les iPhone 5 et 5c : les iPhone SE, iPhone 6S et iPhone 6S Plus.

