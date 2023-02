Tinder : une option pour éviter votre ex et vos collègues sur l’application

Ce mardi 7 février est le « Safer Internet Day », une journée internationale pour un Internet plus sûr. À cette occasion, Tinder déploie plusieurs fonctionnalités en rapport avec la sécurité pour protéger ses membres.

Le 7 février est le Safer Internet Day et c’est une opportunité pour les développeurs d’application de mettre en lumière leurs fonctionnalités de sécurité. Par exemple, Apple a publié un mode d’emploi pour protéger ses enfants avec un iPhone ou un iPad. L’occasion aussi de publier de nouvelles fonctionnalités, comme Tinder le fait aujourd’hui avec son application de rencontre.

Vous pouvez bloquer vos proches sur Tinder

La première fonctionnalité ajoutée permet de bloquer un profil en particulier sur l’application et donner « aux membres la possibilité de choisir qui ils veulent voir sur Tinder », lit-on dans le communiqué de l’entreprise. Avant même un match, lorsqu’on consulte un profil, on peut le bloquer. Le plus important, c’est que l’on n’a pas à le signaler pour cela. Cette fonction sert notamment à éviter de voir un ou une ex-partenaire, des amis, sa famille ou ses collègues sur l’application. Auparavant, il existait déjà la possibilité de bloquer les contacts de son répertoire.

Un autre ajout est le mode « Incognito » : il permet « aux membres de choisir que leur profil soit uniquement visible par les personnes qu’ils ont likées ». Là aussi, de quoi potentiellement se protéger. Cependant, cette fonctionnalité n’est disponible que pour les abonnés Tinder+, Gold et Premium.

Signaler les mauvais comportements plus facilement

Les membres de l’application peuvent signaler un profil, notamment s’ils ont matché avec lui. Désormais, on peut appuyer longuement sur un message reçu de la part d’un match, pour en sélectionner un ou plusieurs. Tinder indique espérer « que davantage de membres signaleront les mauvais comportements ».

Enfin, Tinder annonce améliorer deux fonctionnalités déjà présentes : « Does This Bother You ? » (« Est-ce que cela vous dérange » en français) et « Are You Sure ? » (« Êtes-vous sûr ? » en français). Elles permettent d’encourager les membres à signaler des messages, mais aussi à réduire le nombre de messages inappropriés grâce à une intelligence artificielle. Cela fait suite aux avancées réalisées l’année dernière avec des signalements simplifiés. Dorénavant, davantage de langage est inclus, « comme des termes liés aux discours de haine, à l’exploitation sexuelle ou au harcèlement ».

