Alors que Utip vient de fermer ses portes, est-ce que vous financez vos créateurs favoris, ponctuellement ou régulièrement ? Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine.

Cette semaine, on a appris que l’une des principales plateformes de financement participatif en France, Utip, avait fermé ses portes. Pour beaucoup de créateurs, ça a été un coup de massue avec une grosse part de leurs revenus qui allait disparaître du jour au lendemain.

Cependant, plusieurs alternatives sont nées ces dernières années dans le domaine du financement participatif. Outre les services créés pour financer un projet en une fois, de plus en plus de plateformes permettent désormais de rémunérer, chaque mois, un créateur de contenu pour lui permettre de vivre de son activité. Outre les services dédiés, comme Patreon, Tipeee ou Utip, des plateformes de contenus elles-mêmes proposent désormais de soutenir financièrement certains créateurs de manière récurrente. C’est le cas de Twitch avec les « subs » ou de YouTube avec le bouton « rejoindre ». Par ailleurs, d’autres services, comme Bits, Ko-fi ou Buy me a Coffee, permettent de donner ponctuellement, en fonction de son envie.

Si certains créateurs de contenus vivent en grande partie de la publicité ou des placements de produits, d’autres comptent avant tout sur les abonnements de leur communauté pour vivre.

Financez-vous directement vos créateurs de contenus favoris ?

De votre côté, est-ce que vous soutenez d’ailleurs financièrement un ou plusieurs créateurs ? Et si oui, de quelle manière ? Avec des dons épisodiques, des participations à des campagnes ponctuelles ou avec des abonnements récurrents ? Dites-nous tout dans notre sondage de la semaine.

Chargement Est-ce que vous aidez vos créateurs préférés sur une plateforme de financement ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Non, je ne donne rien

Non, mais je participe à des campagnes de financement

Oui, je donne ponctuellement (Bits, Ko-fi, etc.)

Oui, j'ai des abonnements récurrents (Patreon, Twitch, Tipeee, etc.)

N’hésitez pas à nous en dire plus en commentaires. Comme chaque semaine, cet article sera mis à jour vendredi prochain avec les réponses les plus pertinentes et les résultats du sondage.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.