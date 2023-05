La grande purge d'Elon Musk sur Twitter : quand la suppression des comptes inactifs menace notre patrimoine numérique et soulève des interrogations.

Depuis qu’il est aux commandes de Twitter, les décisions d’Elon Musk, plus ou moins absurdes, s’enchaînent à une vitesse que même SpaceX ne peut égaler. À tel point que l’on se demande si elles ont été discutées en amont avec son équipe, ou si les employés de Twitter n’ont qu’à suivre @elonmusk pour gérer leur roadmap au quotidien.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop

— Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023