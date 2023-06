Des craintes pour une des meilleures applications pour les voitures électriques

Le constructeur de véhicules électriques, Rivian, est sur le point d'acquérir A Better Route Planner (ABRP), une application de planification de trajets prisée par les conducteurs de voitures électriques. ABRP permet une planification optimale de trajets en intégrant les moments de recharge, la disponibilité des points de recharge, ainsi que d'autres paramètres comme le type de véhicule et les conditions météorologiques. On espère que Rivian, malgré ses nouvelles ressources financières, maintiendra la disponibilité de ABRP pour tous les utilisateurs de véhicules électriques et ne limitera pas son usage à ses propres véhicules.

L’essor du véhicule électrique soulève de nouveaux défis et enjeux, parmi lesquels la planification de trajets et l’intégration de moments de recharge. Les planificateurs, ces outils indispensables aux voitures électriques, ont vu leur importance croître de façon exponentielle. Ils permettent en effet de connecter un point A à un point B en intégrant les pauses nécessaires pour recharger la voiture, tout en prenant en compte les spécificités du véhicule et la disponibilité des points de recharge. La planification inclut également des paramètres tels que le trajet prévu et les conditions météorologiques. C’est grâce à ces outils que l’expérience de conduite d’un véhicule électrique devient une réussite, notamment pour les longs trajets.

Et vous savez quoi ? Il existe encore beaucoup de constructeurs automobiles qui ne proposent pas de planificateurs nativement. L’une des applications les plus reconnues dans ce domaine est sans doute ABRP (A Better Route Planner). Et selon les récentes informations relayées par Electrek, cette dernière est sur le point d’être rachetée par Rivian, le constructeur de véhicules électriques américain.

Rivian n’a pas encore commercialisé ses modèles en Europe, mais les perspectives sont prometteuses. La société américaine a déjà à son actif un pick-up et un SUV, deux véhicules construits sur la même base. Bien qu’il s’agisse d’un acteur relativement nouveau dans le domaine, Rivian a rapidement acquis une réputation positive grâce à l’innovation et à la qualité de ses produits.

ABRP, une référence dans la planification de trajets pour véhicules électriques

ABRP s’est imposée comme l’une des solutions de planification de trajets les plus efficaces pour les véhicules électriques. L’outil offre la possibilité de renseigner le modèle précis de sa voiture, facilitant ainsi la planification optimale des trajets. En outre, ABRP propose une application compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, et offre également la possibilité de planifier ses trajets à l’avance depuis son site internet, que ce soit sur ordinateur ou tablette.

Si l’acquisition n’est pas encore finalisée, elle est, selon Electrek, en très bonne voie. Les répercussions de cette acquisition sont doubles. D’une part, il est probable que les moyens financiers supplémentaires de Rivian permettront à ABRP de développer encore plus son outil. D’autre part, l’inquiétude est grande quant à la possible exclusivité de l’outil pour les véhicules Rivian. En effet, les utilisateurs d’autres marques pourraient se retrouver privés d’un outil très utile si Rivian décidait de rendre ABRP exclusif à ses véhicules. En tout cas, cette nouvelle montre que les planificateurs de trajets pour véhicules électriques sont désormais au cœur des stratégies des constructeurs, preuve de l’importance cruciale de ces outils pour l’avenir de la mobilité électrique.

