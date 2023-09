WhatsApp : ça y est, la version iPad est (presque) disponible après des années d’attente

Elle est attendue depuis plusieurs années : l'application WhatsApp optimisée pour iPad est disponible en bêta et devrait arriver bientôt sur l'App Store.

Dire que le support de l’iPad par WhatsApp est une arlésienne ne serait pas mentir. La comptabilité de l’application avec les tablettes est attendue depuis l’implémentation du multiappareil en 2021. Jusqu’à maintenant, il était possible d’installer la version smartphone de WhatsApp sur votre iPad, sans pour autant que celle-ci soit optimisée pour la tablette. Après plusieurs fuites et bêta de l’application épeluchées en détail, il semblerait les choses soient sur le point de changer.

WhatsApp sur iPad, bientôt une réalité ?

Comme d’habitude, ce sont les spécialistes de l’application chez WABetaInfo qui ont eu la confirmation en installant la dernière bêta disponible via le programme TestFlight sur l’App Store d’Apple. Cette version 23.19.1.71 amène avec elle un support natif pour l’iPad et donc une interface qui s’adapte pleinement à son écran. Tout comme les versions Windows ou macOS, celle-ci pourra être utilisée avec votre compte à l’aide d’un QR code. Les messages seront synchronisés entre tous les appareils et vous pourrez bien sûr effectuer des appels audio et vidéo via la version tablette.

Pour l’installer, il vous suffit d’installer l’application « TestFlight » sur l’AppStore et d’y chercher la dernière bêta de WhatsApp. À noter qu’une version pour tablettes Android est aussi en test depuis cette année.

S’agissant d’une version bêta, elle précède une version finale qui devrait arriver d’ici les prochains mois via une mise à jour.

