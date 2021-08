WhatsApp : l’iPad va enfin profiter de l’application

Selon WABetaInfo, l’iPad devrait accueillir une application WhatsApp à part entière. Il ne sera alors plus nécessaire de passer par le navigateur, jusque-là indispensable pour en profiter, ou l’application mobile WhatsApp, pas vraiment optimisée.

C’est la plus grande nouveauté WhatsApp de l’année 2021 : la prise en charge du multi-appareil, très attendue par la communauté. La bêta a d’ailleurs déjà été déployée depuis mi-juillet. Un mois plus tôt, on apprenait que ledit mode ne permettrait pas d’accéder à son compte sur deux smartphones en simultané.

WhatsApp veut surtout vous permettre de switcher votre compte sur des appareils technologiques bien distincts, comme un ordinateur ou une tablette par exemple. En parlant de tablettes justement, la plateforme détenue par Facebook va accélérer les choses sur iPad.

Jusque-là, cette gamme de produits se contentait d’un navigateur pour utiliser le service de messagerie. Certes, l’application WhatsApp pour iPhone pouvait être installée, mais elle n’était pas du tout optimisée pour un iPad. Un manque que le groupe devrait bientôt combler, selon les trouvailles de WABetaInfo.

NEWS: WhatsApp is finally working on multi-device 2.0, and you can use iPad as new linked device ☄️

Android tablets are also planned to support multi-device on WhatsApp for Android!

It's under development and it will be released in a future update. Follow me to discover more 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 20, 2021