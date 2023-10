Comment WhatsApp veut encore plus protéger vos conversations secrètes

Meta travaille en ce moment même sur une nouvelle manière de protéger les discussions verrouillées. Pour y accéder, les utilisateurs pourront rentrer un mot de passe personnalisé, soit une nouvelle couche de sécurité.

Depuis quelques mois, il existe une fonctionnalité dans WhatsApp qui permet de verrouiller des conversations. Celles-ci disparaissent de la liste et pour y accéder, il faut entrer son code PIN ou s’identifier à l’aide de son empreinte digitale ou de son visage (via la reconnaissance faciale). Meta souhaite aller plus loin, avec un mot de passe personnalisé.

Accéder à vos conversations secrètes demandera un mot de passe

Comme à l’accoutumée, c’est le média spécialisé WABetaInfo qui révèle cette fonctionnalité en développement chez Meta. WhatsApp devrait bientôt ajouter une page qui permettra aux utilisateurs de créer un code secret, un mot de passe pour accéder à la liste des discussions verrouillées. WhatsApp suggèrera même d’utiliser un mot ou même un emoji, pour y accéder plus rapidement.

L’idée est d’ajouter une couche de sécurité à votre smartphone sur l’application de messagerie instantanée. C’est-à-dire que même si quelqu’un connaît votre code PIN, a enregistré son empreinte ou son visage sur votre smartphone, il ne pourra pas accéder à ces discussions cachées, même s’il en connaît l’existence.

Ce que WhatsApp va changer aux discussions verrouillées

Toutefois, ce n’est pas l’unique changement qui serait apporté à la fonctionnalité. Le principal reproche qui en est fait de la part des utilisateurs, c’est tout d’abord le fait que les « appareils connectés », ou appareils compagnons, ne sont pas pris en charge. Ce sont les smartphones et ordinateurs qui ne sont pas directement associés à votre compte, mais qui sont connectés au téléphone qui stocke votre compte.

Sur ces appareils, les conversations cachées… ne sont pas cachées. Elles apparaissent directement dans la liste de toutes vos discussions et ne sont pas protégées.

WhatsApp règlerait ce problème dans une future mise à jour grâce à ce code d’authentification, puisque le verrouillage des discussions sera synchronisé entre tous les appareils.

