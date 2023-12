On veut cette fonction de Google Files sur tous les explorateurs de fichiers

Une fonctionnalité annoncée depuis plusieurs mois sur Google Files commence à être disponible chez certains et certaines. Cette recherche se montre particulièrement pratique et pourrait finir par arriver sur tous les explorateurs de fichiers à l'avenir. On l'espère en tout cas.

Quel que soit le système d’exploitation, rechercher des fichiers peut parfois se montrer assez peu aisé. Si le fichier en question est bien nommé et que l’on sait précisément ce que l’on cherche, ce n’est pas un souci, mais dans le cas inverse, cela peut rapidement tourner au jeu de l’aiguille dans la botte de foin.

C’est là qu’intervient l’IA ! Pas générative cette fois, mais celle que l’on retrouve dans la reconnaissance d’images et de texte, et c’est Google qui nous en fait la démonstration avec son application Android Files. Cet explorateur de fichiers est loin d’être le plus exhaustif, mais il brille par sa simplicité d’usage et ses petites fonctions pratiques, comme la recherche intelligente, annoncée dans la mise à jour du 29 octobre 2023.

Une recherche par IA

Le moteur de recherche de Files by Google est donc censé être capable de rechercher non seulement par nom de fichier, mais aussi par contenu. Il est donc — théoriquement — capable d’interpréter ce qu’il analyse, comme du texte dans un PDF ou dans une image. Il peut même repérer des objets dans une image, ce que Google Photos fait déjà très bien.

Le changelog indique également une recherche d’artiste, album et titre de contenus audio et vidéo. Le tout, entièrement en local bien sûr, afin de garantir la sécurité des données analysées.

Mais pourquoi en parler aujourd’hui si cette mise à jour date d’octobre ? Eh bien, d’après nos tests, cette recherche intelligente… ne fonctionne pas. Malgré nos diverses tentatives, il n’a jamais été possible de la faire fonctionner pour retrouver un fichier. Et pour cause, puisque cette nouveauté n’est toujours pas déployée chez tout le monde.

Android Police a néanmoins eu l’occasion d’expérimenter cet outil intelligent et indique qu’il « pourrait changer la donne et rendre Files plus utile que de nombreux explorateurs de fichiers sur les systèmes d’exploitation de bureau », rien que ça. Certes, la recherche d’objets « ne fonctionne pas aussi bien que dans Google Photos », mais la recherche de texte semble parfaitement fonctionnelle à en croire le site spécialisé.

Une limitation importante

À l’heure actuelle, Android Police note toutefois une limitation majeure : le scan des fichiers peut prendre plusieurs jours. Les fichiers trop récents ne sont donc pas retrouvés de la sorte. On imagine que cela est dû aux ressources allouées par Google au gestionnaire de fichiers sur Android.

Sur un ordinateur en revanche, on pourrait largement imaginer que les ressources permettent d’analyser les nouveaux fichiers à la volée pour les retrouver facilement. Avec Microsoft qui travaille de concert avec OpenAI, ce ne serait pas étonnant de voir arriver une telle amélioration dans le gestionnaire de fichiers de Windows 12. En tout cas une chose est certaine : on l’attend de pied ferme !

Téléchargez notre application Android et iOS ! Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.