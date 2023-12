Threads by Instagram : l’arrivée en Europe n’est plus qu’une question de jours

Threads by Instagram affiche désormais un compte à rebours pour les utilisateurs européens.

Après un faux départ cet été, Threads by Instagram s’apprête à revenir en Europe. Lancé en juillet aux États-Unis et au Royaume-Uni, le concurrent de Twitter conçu par Meta a rapidement été investi par la communauté française en passant par le fichier APK. L’astuce n’aura toutefois duré qu’un temps et Meta a rajouté un géoblocage, rendant le réseau social inaccessible à moins d’utiliser un VPN.

Threads by Instagram bientôt de retour

Cinq mois après, le réseau social semble prêt à arriver en Europe. Comme repéré par The Verge, le site officiel de Threads affiche désormais un compte à rebours lorsqu’il est ouvert depuis un pays d’Europe. Le timer est différent selon les pays, mais en France il mène à jeudi 14 décembre, à midi, heure de Paris.

Pour rappel, Threads est une application adossée à Instagram. Avec un même compte, vous pouvez donc accéder à la fois au réseau social spécialisé dans les images et à ce nouveau site de microblogging. Son but est bien sûr de faire de l’ombre à X (Twitter), vivement critiqué depuis son rachat par Elon Musk.

Le retard expliqué

Plusieurs hypothèses ont été soulevées pour expliquer le blocage de Threads en Europe. Alors qu’il se murmurait que l’application n’était pas conforme au RGPD, les responsables de Meta ont rapidement démenti l’information. Christine Pai, porte-parole de l’entreprise, a toutefois précisé que le déploiement en Europe a été retardé en raison d’une « incertitude réglementaire à venir ». Cela serait plus particulièrement lié au DMA (Digital Markets Act), une législation européenne visant à mettre des garde-fous aux grandes entreprises américaines, dont Meta. Il n’a pas été précisé toutefois si des changements ont été apportés depuis juillet pour s’y conformer.

