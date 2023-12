C’est votre dernière chance pour profiter d’iMessage sur Android

Beeper Mini jette l'éponge. L'application de messagerie permettant de profiter d'iMessage sur Android propose désormais son code en open-source en espérant qu'Apple ne bloque pas à nouveau les serveurs.

Pendant un mois, l’application Beeper Mini a jouĂ© au chat et Ă la souris pour proposer un accès Ă iMessage depuis un smartphone Android. Après plusieurs essais fructueux, Apple a systĂ©matiquement rĂ©ussi Ă bloquer l’application en renforçant le protocole de son service de messagerie. Dans un dernier sursaut, Beeper a finalement annoncĂ©, ce jeudi, une ultime tentative.

Comme le rapporte le site amĂ©ricain The Verge, Bepper a annoncĂ© sur son blog vouloir passer Ă autre chose et revenir Ă son cĹ“ur d’activitĂ© avant toute cette aventure, Ă savoir proposer une application permettant, au sein d’une mĂŞme interface, de se connecter Ă plusieurs services de messagerie comme WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, WeChat, Telegram ou Signal.

Une dernière tentative en guise de chant du cygne

Mais avant de jeter complètement l’Ă©ponge, Beeper a voulu tenter un dernier baroud d’honneur avec Beeper Mini en passant tout son code en version open source afin de permettre Ă chacun de le rĂ©utiliser :

Avec notre dernière version logicielle, nous pensons avoir crĂ©Ă© quelque chose qu’Apple peut tolĂ©rer. Nous n’avons aucun projet pour rĂ©pondre si cette solution est bloquĂ©e. La connexion Ă iMessage qui alimente Beeper Mini et Beeper Cloud est dĂ©sormais complètement open source. N’importe qui peut l’utiliser ou prolonger son dĂ©veloppement.

Concrètement, la dernière solution en date pour Beeper Mini consiste, pour les utilisateurs, Ă avoir accès Ă un iPhone jailbreakĂ© en charge permanente et connectĂ© au Wi-Fi ainsi qu’Ă un Mac ou un PC Linux. Autant dire qu’on est dĂ©sormais loin de la solution de simplicitĂ© proposĂ©e initialement par Beeper Mini et qu’Apple semble bel et bien avoir rĂ©ussi Ă renforcer la sĂ©curitĂ© de sa messagerie instantanĂ©e. La solution reste nĂ©anmoins plus sĂ»re que celle proposĂ©e par d’autres services, comme Sunbird, qui vont faire transiter les messages par des Macs stockĂ©s dans une ferme de serveur, directement chez Sunbird.

Concrètement, mĂŞme si Beeper indique qu’il s’agit d’une dernière tentative pour faire profiter les utilisateurs de smartphones Android d’iMessage, cela a surtout tout d’un chant du cygne pour le service de messagerie.