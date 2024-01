Shazam reçoit la fonction que tout le monde attendait

Apple a annoncé cette semaine le déploiement, sur la version iOS de Shazam, d'une fonctionnalité attendue depuis des années sur le service : la détection de morceaux directement depuis des écouteurs.

L’application Shazam sur iOS a fait un bond de géant, attendu depuis des années. Apple a annoncé ce jeudi que le service est désormais capable d’identifier des morceaux en cours de lecture sur une application… et ce même lorsque des écouteurs sont branchés ou connectés. Une petite révolution pour Shazam, qui paraissait jusqu’à présent estropié dans ce contexte, forçant les utilisateurs à des manipulations peu pratiques et pas toujours efficaces.

Dans les notes de la version 17.3 de l’application pour iPhone et iPad, on découvre donc que cette ère est révolue. Au travers de cette écoute étendue, Shazam est par ailleurs capable de reconnaître des chansons diffusées autour de vous, ou dans une autre application, comme Instagram ou TikTok, souligne 9to5Mac.

Vos écouteurs ne font plus peur à Shazam

« Vous pouvez désormais reconnaître de la musique lorsque vous portez des écouteurs (filaires ou Bluetooth). Il vous suffit d’ouvrir l’application, de vérifier l’icône du casque pour confirmer qu’il est connecté, puis de commencer à reconnaître la musique autour de vous ou dans des applications comme TikTok, Instagram et YouTube », explique Apple à propos de la dernière mise à jour de Shazam… dont il est propriétaire depuis 2017.

Rappelons quand même qu’il était déjà possible (depuis quelques années) d’identifier un morceau dans une application, mais pas de manière aussi souple et pas avec des écouteurs connectés. Les nouvelles fonctionnalités apportées avec la version 17.3 de Shazam pour iOS sont donc plus que bienvenues.

Précisons enfin qu’en dépit de l’acquisition de Shazam par Apple, et du déploiement de ces nouveautés pour l’instant uniquement sur iOS, il n’est pas nécessaire d’avoir des AirPods pour profiter de la reconnaissance de morceaux directement dans les écouteurs. La détection peut (heureusement) se faire sur n’importe quel type de casque ou écouteurs.

