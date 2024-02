De Wunderlist à Superlist : l’histoire d’une application qui se positionne comme l’outil ultime pour s’organiser

Étiez-vous un utilisateur de Wunderlist ? Son créateur a lancé Superlist. Et, Superlist pourrait être l'application de gestion des tâches la plus utile et complète.

Laissez-vous conter l’aventure d’une application conçue pour le suivi des tâches. Cela s’avère fascinant, même si à première vue, le sujet principal n’éveille pas votre curiosité.

Il était une fois Wunderlist

L’entrepreneur berlinois, Christian Reber, a cofondé Wunderlist, une application qui a redéfini la gestion de tâches pour des millions d’utilisateurs. Elle a été très populaire, il y a une dizaine d’années.

Malheureusement, Christian Reber a vu son projet être absorbé par le géant Microsoft en 2015, pour une somme avoisinant les trois millions d’euros. Cette acquisition a, malheureusement, marqué le début d’une période de stagnation pour Wunderlist sous l’égide de Microsoft.

À l’époque de l’acquisition, Microsoft poursuivait une stratégie consistant à garnir son portefeuille d’applications diverses. Wunderlist était une des plus célèbres applications de gestionnaire de tâches, et donc une prise de choix pour le géant.

On aurait pu croire à un bel avenir pour Wunderlist sous l’égide de Microsoft, mais pas vraiment. Au lieu de ça, Microsoft a laissé l’app sur le côté, sans lui donner le petit coup de boost attendu, et a fini par l’abandonner en 2020 pour se concentrer sur « To Do », qui, soyons honnêtes, n’a pas vraiment capturé le cœur des fans de Wunderlist. Christian Rever a même tenté de racheter Wunderlist à Microsoft, sans succès.

Voici Superlist

C’est là que Christian Reber fait son grand retour. Il a lancé Superlist, une application qui promet de faire tout ce que Wunderlist faisait, mais en mieux. Et ce n’est pas un petit projet : Superlist a été financée à hauteur de 13,5 millions d’euros.

Super simple à utiliser, que ce soit pour gérer vos listes de courses ou orchestrer un projet d’équipe, Superlist a cette petite touche collaborative qui manque à d’autres apps. L’idée, c’est de rendre la gestion de tâches tellement fluide que vous vous demanderez comment vous faisiez sans. Si on en parle, c’est que l’application est désormais disponible en version finale.

La grosse question reste : est-ce que Superlist va réussir à s’imposer comme le nouveau chouchou pour ceux en quête d’organisation et de productivité ? Aujourd’hui, les OS intègrent des outils préinstallés, il y a de nouveaux outils comme Notion, et on attend également des changements liés à l’intelligence artificielle de ce côté-là.