C’était une promesse de Google, elle est désormais concrétisée. Le géant de la recherche avait annoncé le déploiement de ses outils de retouche photo dopés à l’IA sur la plupart des mobiles Android, ils arrivent désormais sur les téléphones Samsung.

Magic Editor ça vous dit quelque chose ? Derrière ce terme marketing se cache en fait tout un tas de fonctionnalités de retouches photo annoncé par Google l’année dernière. Capable de déplacer des sujets, changer la colorimétrie d’une photo, remplacer des éléments d’un cliché et plus encore, la fonctionnalité utilise des outils d’intelligence artificielle pour vous proposer des clichés plus réussis (ou même parfois carrément altérés dans leurs fondements).

Quels téléphones sont compatibles ?

Un temps réservée au Pixel 8 et 8 Pro, la fonctionnalité arrive au compte-gouttes sur les mobiles Android de la concurrence et notamment sur les téléphones Samsung. Comme l’a remarqué 9to5Google, Magic Editor s’invite désormais sur la plupart des mobiles compatibles.

Pour profiter de la nouveauté, il est cependant nécessaire d’avoir un modèle de téléphone compatible et de répondre à certaines contraintes techniques. L’utilisation de Magic Editor est réservée aux téléphones :

avec au moins 4 Go de RAM ;

tournant au minimum sous Android 8.0 ;

qui ont l’app Google Photos dans sa version 6.85 au minimum.

Dans l’absolu, l’immense majorité des téléphones Samsung actuels pourront donc profiter de la fonctionnalité d’intelligence artificielle. Pas étonnant quand on sait que le gros du traitement se fait en fait sur le cloud, raison pour laquelle vous ne pourrez modifier vos photos avec cet outil que si vos clichés sont sauvegardés chez Google.

Comment tester la fonctionnalité ?

Si vous cochez toutes ces cases, tester Magic Editor n’a rien de bien sorcier.

Lancez Google Photos.

Sélectionnez la photo que vous voulez retoucher.

Appuyer sur « Modifier ».

». Sélectionnez le bouton coloré en bas à gauche.

Choisissez « Essayer maintenant ».

». Sélectionnez l’élément à modifier avec le doigt ou appuyez sur la baguette magique pour voir les options proposées.

Google Photos devrait ensuite vous offrir un carrousel avec plusieurs photos retouchées et vous pourrez choisir celle dont l’effet vous plait le plus pour l’enregistrer ensuite. Attention tout de même, par défaut vous ne pourrez sauvegarder que 10 photos par mois. Pour passer tous vos clichés à la moulinette Google, il faudra souscrire à un abonnement Google One à 10 euros par mois.

