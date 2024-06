WhatsApp va vous simplifier la vie au moment de changer de smartphone

Selon les observations du site WABetaInfo, WhatsApp ne nécessitera plus de passer par Google Drive au moment de changer de smartphone, mais devrait proposer le transfert de l'historique via un simple QR Code.

Depuis des annĂ©es, pour transfĂ©rer vos conversations et vos fichiers mĂ©dias, WhatsApp nĂ©cessite que vous passiez par votre espace de stockage Google Drive. Une Ă©tape qui est plutĂ´t simple sur Android, mais qui va nĂ©cessairement occuper un espace dont vous pourriez avoir besoin pour d’autres tâches.

Il semble finalement que l’application du groupe Meta cherche finalement Ă changer de mĂ©thode de transfert, comme l’a repĂ©rĂ© le site WABetaInfo, spĂ©cialisĂ© dans l’actualitĂ© de l’application. En effet, dans la version 2.24.919 de WhatsApp, actuellement en version bĂŞta, cette sauvegarde des fichiers sur Google Drive n’est dĂ©sormais plus obligatoire lors du changement de smartphone. Pour rappel, au moment de vous connecter Ă votre compte WhatsApp sur votre nouveau tĂ©lĂ©phone, l’application va alors rĂ©cupĂ©rer les donnĂ©es enregistrĂ©es dans le cloud de Google par l’ancien smartphone. DĂ©sormais, la mĂ©thode que semble privilĂ©gier la messagerie est celle du QR Code :

Les utilisateurs peuvent facilement migrer leur historique de conversation d’un appareil Android Ă un autre en scannant un QR Code depuis les paramètres de l’application. Cela Ă©limine le besoin de sauvegarde manuelle via Google Drive, offrant une mĂ©thode amĂ©liorĂ©e et automatique pour le transfert de donnĂ©es.

Vers un système de transfert enfin universel ?

On ignore cependant encore comment le scan d’un simple QR Code pourrait donner accès Ă l’historique des conversations sur WhatsApp. Comme le suggère 9to5Google, qui a repris l’information, ce QR Code pourrait permettre aux deux smartphones de communiquer directement de l’un Ă l’autre, en Wi-Fi Direct, ou simplement Ă se connecter aux serveurs de WhatsApp pour rĂ©cupĂ©rer les donnĂ©es chiffrĂ©es : « Il est possible que cela prenne un certain temps pour transfĂ©rer les donnĂ©es en fonction de l’historique de l’utilisateur. On ne sait pas non plus si les deux appareils devront ĂŞtre connectĂ©s ou si le QR Code agira comme un outil de connexion vers le nouveau smartphone ».

Ce nouveau système de transfert de conversation pourrait Ă©galement servir en cas de passage d’un iPhone vers un smartphone Android. Actuellement, en changeant de système d’exploitation, les utilisateurs doivent passer par un câble USB reliant les deux smartphones. Pour passer d’un smartphone Android vers un iPhone, il faut cette fois utiliser l’application de migration d’Apple. En somme, avec une mĂ©thode de QR Code, WhatsApp pourrait proposer un outil universel fonctionnant potentiellement sur l’ensemble des appareils.

Pour l’heure, il s’agit cependant encore d’une fonctionnalitĂ© en dĂ©veloppement et donc Ă l’Ă©tude chez Meta. On ignore encore si elle sera dĂ©ployĂ©e Ă terme Ă l’ensemble des utilisateurs.