WhatsApp : transférer ses données d’un smartphone Android vers iOS serait pour bientôt

Alors que certains téléphones Android sont déjà éligibles au transfert de données WhatsApp depuis un appareil iOS, le contraire est jusqu’ici impossible. Mais la plateforme travaille sur le dossier : des nouvelles preuves ont même été trouvées dans une bêta.

Aujourd’hui, passer d’un téléphone Android à un appareil iOS, ou inversement, est monnaie courante. Dans ce cas, l’utilisateur est contraint de transférer les données de ses applications grâce à des procédés plus ou moins fastidieux. Et parfois, ce n’est même tout simplement pas possible.

Par exemple, WhatsApp ne permettait pas de récupérer l’ensemble de ses conversations lorsque l’on changeait de bord. Heureusement, le service de Meta (ex Facebook) a commencé à remédier à ce manque grâce à une première fonctionnalité uniquement disponible dans un sens : d’un téléphone iOS vers un Android.

Nouvelles preuves

La plateforme a officiellement déployé cette fonction début septembre 2021. Mais attention, tout le monde n’était pas concerné : cette nouveauté était par exemple adressée aux téléphones Galaxy de Samsung et à la gamme Pixel de Google. Les smartphones sous Android 12 devraient aussi y avoir droit.

Sauf que pendant ce temps-là, les utilisateurs les plus biaisés n’étaient autres que les propriétaires d’un nouvel appareil iOS, anciennement possesseur d’un Android. Car cette fonction est tout bonnement inexistante dans ce type de configuration. Mais bonne nouvelle : WhatsApp travaille sur le dossier.

Un projet bien avancé

De nouveaux éléments dénichés par l’incontournable WABetaInfo prouvent que l’application ouvrira son processus de transfert aux téléphones iOS dans un avenir plus ou moins proche. La bêta iOS 22.2.74 contient même des captures d’écran, sur lesquelles WhatsApp demande une permission pour importer l’historique d’une conversation. Ce qui montre aussi que WhatsApp a atteint un certain stade dans le projet.

Bref, c’est du concret, mais le planning de déploiement reste encore inconnu à ce jour. Tout comme la version d’iOS qui prendra en charge ce type de fonctionnalité. Tous les détails ne sont certes pas encore connus, mais l’essentiel est là : importer ses données WhatsApp d’un téléphone Android vers un téléphone iOS sera bel et bien envisageable.

