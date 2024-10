WhatsApp sous Android, vers un côté encore plus sombre

WhatsApp s’apprêterait à introduire un thème sombre plus profond pour sa version Android. L’idée est d’améliorer l’expérience visuelle et en particulier sur les appareils équipés d’écrans OLED. Le nouveau design, actuellement en phase de test interne, devrait être déployé dans les prochains mois.

Au cours des dernières années, l’application de messagerie instantanée a régulièrement introduit des modifications visant à moderniser son design et à enrichir l’expérience utilisateur. Elle ainsi vu l’arrivée de l’intelligence artificielle, l’ajout de nouvelles fonctionnalités avec l’une des plus récents la possibilité de profiter de nouvelles options au niveau du lecteur vidéo. Récemment, WhatsApp testait plus de 20 thèmes de discussion différents, applicables individuellement à chaque conversation pour une plus grande personnalisation.

Maintenant, en fouillant dans le code de la version bêta Android 2.24.22.4 de l’application, quelques modifications concernant les couleurs ont été repérées. La principale d’entre elles concerne la couleur de fond de l’interface. WhatsApp passe d’un noir légèrement bleuté (#0b141a) à un noir plus profond (#0a1014). Ce changement est certes subtil mais significatif.

L’objectif de cette transition vers un noir plus intense est multiple. Tout d’abord, elle permet de mieux mettre en valeur les autres éléments de l’interface utilisateur. Par exemple, le bouton vert pour démarrer une nouvelle conversation et le logo de Meta AI ressortent davantage avec ce nouveau fond.

Une tendance de design pour mieux répondre aux bénéfices de l’écran

De plus, ce noir plus profond s’aligne sur les tendances actuelles en matière de design d’applications. Il répond aux besoins des utilisateurs de smartphones équipés d’écrans OLED, de plus en plus répandus sur le marché. Sur ces écrans, un noir plus intense offre plusieurs avantages :

• Il réduit la fatigue oculaire, notamment lors d’une utilisation prolongée ou dans des environnements peu éclairés.

• Il permet une meilleure lisibilité des messages entrants, grâce à un contraste accru.

• Il contribue à économiser la batterie du smartphone, les pixels noirs des écrans OLED ne consommant pas d’énergie.

Par ailleurs, l’application travaille également sur une barre supérieure plus sombre pour sa version bêta Android. Cette modification est encore en développement et devrait être déployée prochainement auprès des testeurs bêta.

