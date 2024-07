On sait désormais pourquoi Samsung Messages va disparaître au profit de Google

Samsung, le géant coréen de la tech, a décidé de faire ses adieux à sa fidèle application Samsung Messages. Cette app, qui était jusqu'à présent préinstallée sur tous les smartphones Galaxy, va céder sa place à Google Messages.

Mise à jour du 24 juillet : Samsung a donné une explication officielle : cette décision vise à accélérer le déploiement des services de messagerie RCS. Samsung a déclaré à Android Authority qu’il entretenait une coopération étroite avec Google et que le fait de définir Google Messages comme plate-forme SMS par défaut pour les téléphones Android pourrait accélérer la diffusion du RCS et apporter une expérience de messagerie mobile plus riche aux utilisateurs de Galaxy.

Article original :

Ce changement ne concerne pour l’instant que les tout derniers modèles, à savoir les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6. Cependant, il semblerait que cette tendance soit amenée à se généraliser sur tous les futurs smartphones Samsung. Autant dire que c’est un sacré bouleversement dans l’écosystème Galaxy !

Pourquoi un tel changement ?

Vous vous demandez sûrement pourquoi Samsung a pris une telle décision. Après tout, leur application de messagerie fonctionnait plutôt bien, non ? Eh bien, c’est là que ça devient intéressant.

Premièrement, il faut comprendre que Google Messages a un sacré avantage : sa base d’utilisateurs est énorme. Avec plus d’utilisateurs, Google peut investir davantage dans le développement et l’amélioration de son application.

Deuxièmement, et c’est là que ça devient un peu plus terre à terre, il y a la question des coûts. Maintenir et développer une application de messagerie, ce n’est pas donné. En passant à Google Messages, Samsung peut économiser pas mal d’argent en développement et en maintenance. Surtout avec le RCS, et les autres fonctionnalités qui débarquent régulièrement.

Que va-t-il se passer pour les utilisateurs ?

Rassurez-vous, ce n’est pas la fin du monde ! Si vous êtes un fan inconditionnel de Samsung Messages, vous pourrez toujours télécharger l’application depuis le Google Play Store. Samsung ne va pas vous laisser tomber du jour au lendemain.

Cependant, il y a un petit bémol. On ne sait pas vraiment combien de temps Samsung continuera à supporter cette application. Pour la plupart des utilisateurs, ce changement passera probablement inaperçu. Google Messages offre des fonctionnalités similaires et même quelques extras sympas. Par exemple, vous pourrez profiter des fonctionnalités RCS (Rich Communication Services) qui permettent d’envoyer des messages plus riches en contenu, un peu comme sur WhatsApp ou Messenger.

Ce changement va au-delà d’une simple substitution d’applications. Il marque une étape importante dans l’uniformisation de l’expérience Android. En adoptant Google Messages, Samsung contribue à créer une plateforme de messagerie plus unifiée pour tous les utilisateurs Android.