Google veut encore plus s’imposer sur vos PC grâce à sa suite « Essentials »

Déjà dominant sur le marché des navigateurs web et des moteurs de recherche, Google va vous encourager à utiliser d’autres applications de son cru en les préinstallant sur vos futurs ordinateurs.

La Suite Google « Essentials » veut asseoir la domination de Google sur vos PC // Source : Google

Google veut se rendre essentiel. Dans un communiqué de presse publié le 22 août et repéré par Android Authority, l’entreprise a annoncé la disponibilité prochaine d’un nouveau service surnommé « Google Essentials » pour Windows. Embarquée d’office sur certains PC, l’application va offrir des raccourcis directs vers la suite logicielle du géant du web.

Extension logique de son service « Google Play Games pour PC » lancé en 2022, Google Essentials prendra la forme d’un tableau de bord offrant un accès natif à des applications telles que Google Photos ou Google Messages. La marque ne précise par contre pas s’il s’agit de simples raccourcis vers des sites web ou d’applications Windows natives en bonne et due forme.

Simplifier le passage du smartphone vers le PC

Préinstallé d’office sur les futurs PC HP (Omnibook, Envy, Spectre, Pavillion, Victus ou Omen), l’application aura une place de choix dans le menu Démarrer de Windows et « simplifiera le passage de votre téléphone à votre ordinateur », promet Google. L’entreprise espère étendre ses partenariats avec d’autres constructeurs de PC tout en précisant malgré tout que l’app restera bien évidemment désinstallable.

Google dispose déjà d’une app Google Drive pour Windows // Source : Google

L’accent est tout particulièrement mis sur la continuité vidéoludique puisque Essentials vous permettra « d’accéder à des milliers de jeux depuis Google Play Games » et une simple connexion à votre compte Google vous permettra de « synchroniser vos progrès et reprendre votre jeu là ou vous l’avez laissé », que ce soit lors d’une partie sur téléphone, tablette ou ordinateur.

Google veut concurrencer Microsoft sur son terrain

Bien évidemment, les outils de productivité de Google ne sont pas oubliés puisque l’entreprise promet d’offrir deux mois gratuits à Google One pour celles et ceux qui souscriront un nouvel abonnement via Essentials. Une manière pour la marque de positionner Google Drive, Google Sheet et Google Doc comme des concurrents valables à la suite logiciel de Microsoft, elle aussi souvent préinstallée sur les PC Windows.

Pour aller plus loin

Pixel 9 Pro : pingre, Google refuse de cumuler son offre Google One

Reste à voir la qualité de l’offre logiciel proposée par Google. Si l’appli Essentials ne consiste qu’en une collection de raccourcis web, il y a peu de chance pour que cela change vraiment la donne face aux applis natives proposées par Microsoft. Pour le moment, Google Essentials semble plus être un nouvel emballage pour Google Play Games qu’autre chose.