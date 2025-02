Une page se tourne : Google retire l’un des meilleurs émulateurs DS du Play Store

La communauté des passionnés de rétrogaming est sous le choc : DraStic DS, considéré comme le meilleur émulateur Nintendo DS sur Android, a été retiré du Google Play Store sans explication. Sa page affiche désormais une erreur, et son site officiel est hors ligne, laissant présager une suppression définitive.

Une variante de la Nintendo 3DS, la 2DS // Source : Denise Jans via Unsplash

Disponible depuis plus de dix ans, DraStic DS s’était imposé comme une référence sur Android pour jouer aux titres Nintendo DS, même sur des appareils anciens ou peu puissants. Bien que son développement ait cessé en 2017, l’application restait incontournable grâce à sa compatibilité étendue et son optimisation. Ces dernières années, le projet semblait toutefois en sursis.

En 2023, son développeur, Exophage, avait annoncé sur Discord son intention de retirer prochainement l’émulateur du Play Store, tout en le rendant gratuit, probablement pour anticiper d’éventuelles poursuites après l’affaire Yuzu. Une promesse de rendre le code source public avait également été formulée, mais celle-ci n’a jamais été honorée à ce jour, limitant les possibilités de prolonger son développement.

Quelles alternatives pour les nostalgiques de la DS ?

Si DraStic DS reste utilisable via l’installation manuelle avec des APK, cette méthode nécessite de trouver une version fiable de l’application, avec les risques de sécurité que cela implique. Parallèlement, d’autres solutions émergent pour combler ce vide. MelonDS, encore en version bêta, propose une interface moderne et des fonctionnalités inédites, comme la connectivité Wi-Fi locale. Les plateformes polyvalentes RetroArch et Lemuroid intègrent quant à elles DeSmuME, un autre cœur d’émulation DS, bien que les performances soient variables selon les appareils.

Cette disparition s’inscrit dans un contexte tendu pour l’émulation, où Nintendo renforce sa lutte contre les outils contournant ses droits. Et cela, même si paradoxalement, la firme nippone confirme bien que la pratique est légale. Reste à savoir si DraStic DS connaîtra un second souffle via son hypothétique open-source, ou si ses concurrents parviendront à s’imposer définitivement.