Dans une bêta, WhatsApp permet de partager les « statuts » dans les stories Facebook, entre autres applications. Les responsables se veulent rassurants quant à la confidentialité des données, mais on ne peut s’empêcher de se demander si cette fonctionnalité est vraiment pertinente.

Dans son programme bêta, WhatsApp teste la possibilité de partager votre statut sur votre story Facebook ou sur d’autres applications telles que Gmail, Google Photos ou Instagram. C’est ce que révèle The Verge.

Si tout le monde sait plus ou moins ce que sont les stories, les status de WhatsApp sont un peu moins connus. Il s’agit pourtant exactement de la même fonctionnalité, à savoir : poster des images, des vidéos ou du texte sur votre profil pendant une durée de 24 heures.

Une bonne idée ?

Or il faut bien admettre que les statuts WhatsApp ne sont pas une grande réussite et que les stories de Facebook agacent plus qu’autre chose tant elles viennent alourdir une interface déjà chargée. Créer une passerelle entre les deux ne semble pas être l’idée du siècle.

Une autre question est soulevée : Facebook aura-t-il ainsi accès aux informations de votre compte WhatsApp. La réponse est non. Les deux profils ne sont pas reliés. WhatsApp utilise simplement les API traditionnelles de partage sur Android et iOS. Il n’existera pas non plus d’options permettant de partager automatiquement votre statut sur des applications tierces.

Ne soyons donc pas trop mauvaises langues : l’option va venir s’ajouter à l’application, mais ne devrait pas créer de gêne supplémentaire pour les utilisateurs. Et puis après tout, si quelqu’un veut absolument partager son statut sur une autre application, autant lui en donner la possibilité.

Enfin, rappelons que les statuts deviendront la première section de WhatsApp à accueillir de la publicité, dès 2020.