Avec le bug qui a touché la galaxie d’applications de Facebook (Instagram et WhatsApp compris), certains ont pu découvrir comment le réseau social taguait leurs photos.

Le 3 juillet, les applications appartenant à Facebook (comprenant le réseau social lui-même, Messenger, Instagram et WhatsApp) éprouvaient des difficultés. Il semblerait que le serveur qui hébergeait les images de tous ces services est tombé pendant plusieurs heures, rendant impossible l’affichage de la moindre photo — ce qui est particulièrement problématique pour Instagram qui repose essentiellement sur ce type de fichiers.

En se connectant à Facebook et à Instagram, les utilisateurs ne voyaient donc qu’une grille vide là où devaient normalement s’afficher les photos de leur flux ou de leur profil. Enfin, pas totalement vide puisque les images étaient remplacées, comme il est de coutume sur le Web, par leurs légendes. C’est ainsi que certains ont découvert comment leurs créations visuelles étaient classifiées par l’intelligence artificielle créée par la firme de Mark Zuckerberg.

« L’image contient peut-être… », suivi d’une liste de mots. Voilà ce qui apparaissait à la place des images lors de ce bug mondial des réseaux sociaux. Bien évidemment, ce ne sont pas les utilisateurs eux-mêmes qui ont renseigné ces informations, mais l’intelligence artificielle de Facebook ou d’Instagram.

Il est amusant de voir les quelques ratés, comme l’image ci-dessous d’un homme devant La Cène de Léonard de Vinci, reconnu comme 6 personnes. À moins bien sûr que Jésus ne soit pas directement considéré comme une « personne », mais que la catégorie « fils de Dieu » n’est pas encore présente.

FB's broken AI photo recognition tool left one person out. It's either me or Judas pic.twitter.com/L7bB4uC7tZ

— Ruben Salvadori (@ruben_salvadori) July 3, 2019