Lors de son passage sur mobile, le lecteur multimédia VLC est resté une application de choix pour lire des vidéos de tous formats. Dans sa dernière bêta, l’application clarifie le design de son lecteur.

Android possède par défaut une bonne reconnaissance du moindre codec vidéo et audio, et les constructeurs y ajoutent souvent un lecteur multimédia amélioré. Pourtant, nombreux sont les utilisateurs à retrouver leurs réflexes hérités du PC et privilégier VLC.

L’application Android, disponible aussi bien sur mobile que sur Android TV, fait donc autant la joie des utilisateurs mobiles que PC. Cette dernière, aussi puissante qu’importe la plateforme et compatible Chromecast, va retoucher quelque peu son design sous peu.

VLC retouche son design sur Android.

Comme l’a repéré XDA Developers, la dernière bêta de VLC Android en version 3.2 retouche l’interface du lecteur. Aujourd’hui assez encombrée, affichant ses options sur de gros boutons orangés, elle va bientôt se simplifier en se rendant plus minimaliste.

On peut voir que le lecteur abandonne l’orange et affiche désormais le nom du fichier directement dans sa barre de lecture. Les options de sous-titres et de redimensionnement de l’image ne sont plus aussi ostensiblement présentes, et déménagent plutôt dans le bouton « Plus d’options » qui lui aussi se fait plus discret.

Ainsi, VLC sur Android adopte un look plus en phase avec les autres applications. Il n’abandonne pas son orange signature pour autant, qui apparaît toujours sur la barre de progression. D’autres changements pourraient subvenir avant que cette mise à jour soit disponible sur la branche stable.