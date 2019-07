WhatsApp vient d’annoncer le lancement d’un nouveau service de paiement en ligne en Inde pour permettre « d’envoyer de l’argent aussi facilement qu’un message ». Une idée qui n’est pas sans rappeler WeChat en Chine.

En Chine, Tencent maîtrise de nombreux domaines grâce à son application WeChat. Cette messagerie en ligne se veut être un véritable hub pour les habitants du pays qui l’utilisent comme une plateforme centrale de leur vie, regroupant plusieurs services, dont la communication bien sûr, mais aussi le paiement.

Donovan Sung, directeur de la gestion de produits de Xiaomi, s’étonnait par exemple récemment sur Twitter de la facilité avec laquelle son fils utilisait un smartphone pour payer, soulevant par la même occasion le fait que son bambin n’avait jamais vu d’argent liquide.

I realized that my 3-year-old son has no idea what cash is. His entire concept of money is a mobile QR code in apps like WeChat, Google Pay, etc. He's never seen adults using cash, only mobile phones.

Sharing this video of him buying some ice cream in Beijing with my #POCOF1. pic.twitter.com/tdYmIX2WPY

