Plusieurs utilisateurs n’arrivent plus à ouvrir une page web depuis une application Android sans rencontrer de bugs.

Pour afficher une page web, plusieurs applications Android ne redirigent pas vers le navigateur de votre smartphone et exploitent plutôt l’outil WebView qui permet de consulter un site sans quitter l’app. Or un bug inconvenant concernant ledit outil vient gêner une bonne poignée d’utilisateurs.

Comme signalé sur Android Police, les personnes touchées se sont rendu compte qu’en voulant consulter une page web en cliquant sur un lien trouvé dans une application, la page en question se gèle. Et même l’application d’origine a tendance à ne plus réagir aux actions des utilisateurs. Pour ne rien améliorer au problème, sur certains smartphones, le navigateur Chrome remplace WebView… mais bug également en affichant un message d’erreur.

D’aucuns dénoncent un problème sur Android 10, mais il semble que ce ne soit pas la seule version de l’OS concernée par ce problème.

Yep, I have the same problem on Android 9 when using Sync Pro. I switched away from webview to load all links in Chrome outside of the app. Not as convenient, but at least the page doesn't freeze anymore.

— Matt Sholtz (@mattsholtz) September 6, 2019