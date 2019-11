On en sait un peu plus sur l’autodestruction des messages sur WhatsApp. Le temps avant autodestruction pourra être réglé entre 1 jour et 1 an.

En octobre, WhatsApp testait une nouvelle fonctionnalité permettant l’autodestruction des messages que l’on poste. Une nouvelle qui a certainement dû faire trembler Snapchat qui a pensé tout son modèle sur cette simple idée. Les fonctionnalités des deux plateformes semblent néanmoins bien différentes.

En fouillant dans la version 2.19.348 de WhatsApp Beta, WABetaInfo a découvert quelques changements sur les messages qui se détruisent après un certain temps. Tout d’abord, le nom a changé de « dispappearing messages » en « delete messages ». On apprend que cette fonctionnalité sera accessible depuis les informations de la discussion avec un contact, ou dans les paramètres d’un groupe. Dans ce dernier cas, seuls les administrateurs du groupe y auront accès.

L’autre point important concerne la durée d’affichage des messages sur WhatsApp avant leur suppression. WABetaInfo a réussi à activer la fenêtre, montrant que les messages pourront disparaître après 1 heure, 1 journée, 1 semaine, 1 mois ou 1 année (ci-dessous avec le thème sombre encore en développement aussi).

Une idéologie différente

Vous l’aurez compris, l’idée derrière cette autodestruction des messages est donc bien différente de celle de Snapchat, qui supprime les messages après quelques secondes seulement, et se rapproche bien plus de ce que proposent d’autres messageries à l’heure actuelle, comme Telegram par exemple. Il semblerait que l’intérêt soit davantage de ne laisser aucune trace d’une conversation sur le long terme plutôt que de laisser un message fugace pour votre destinataire.

Sur ce créneau, Facebook (maison-mère de WhatsApp) préfère que l’on passe par Facebook Messenger, qui avec ses conversations secrètes permet une autodestruction des messages dans les 5 secondes.

Rappelons tout de même que cette fonctionnalité est encore en développement et que ses paramètres peuvent encore changer du tout au tout d’ici à son déploiement. En octobre, deux choix étaient disponibles : 5 secondes et 1 heure.