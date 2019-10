Certains utilisateurs ont vu leur fenêtre WhatsApp s'assombrir après avoir téléchargé la dernière bêta. Au lieu d'opter pour du noir, WhatsApp préfère assombrir ses couleurs de base.

La version 2.19.289 de WhatsApp est disponible en bêta sur le Google Play Store. Ses nouveautés sont rares et certains utilisateurs se plaignent de crashs fréquents, mais d’autres ont plus de chance et profitent d’un tout nouveau thème sombre.

Chez certains, ce mode sombre apparaît en harmonie avec le thème du système (sur Android 10 donc), mais d’autres ont noté qu’ils avaient devant leurs yeux cette toute nouvelle interface sans même avoir activé le moindre thème sombre quelque part.

Le mode sombre de WhatsApp change un peu puisqu’il n’est pas entièrement noir. Si la majorité des teintes gris foncé/bleu foncé sont bel et bien là, comme sur de nombreuses applications (comme Twitter par exemple), les bulles des messages envoyés restent pour le moment vertes. Elles troquent néanmoins le vert flashy du thème clair pour un vert bien moins lumineux.

La date de déploiement officielle de ce thème sombre sur l’application principale (non bêta) n’est pas connue à l’heure actuelle. Par ailleurs, il n’est pas dit que les couleurs soient définitives et il se pourrait que le vert foncé cède sa place à des couleurs plus sombres encore.

Quoi qu’il en soit, cela prouve que les équipes chargées du développement de l’application travaillent dessus et que le déploiement devrait arriver dans les mois à venir.