Annoncée par Adobe le mois dernier, l’application Adobe Photoshop Camera est presque parée au lancement. Loin d’être un simple Lightroom bis, cette dernière est une véritable application caméra, capable de compléter ou même remplacer celle disponible par défaut sur votre smartphone. Elle est désormais disponible en preview sur Android.

A peine plus d’un mois après son annonce, Adobe Photoshop Camera se concrétise. L’application caméra des papas de Photoshop et Lightroom vise justement à mêler les deux applications pour vous permettre de prendre des photos plus originales, le tout à l’aide de nombreux filtres et d’une bonne couche d’intelligence artificielle tout droit issue de la plateforme Sensei.

Cette IA est capable d’identifier des sujets sur les photos et de suggérer de manière dynamique quels genre de filtres mériteraient d’y être appliqués. Plus intéressant peut-être, ces filtres peuvent être appliqués sur des photos déjà prises (disponibles dans la galerie) ou en temps réel, avant la capture d’un cliché. La prévisualisation est alors disponible.

Crédit : XDADevelopers

Crédit : XDADevelopers

Android 9.0 (ou plus récent) requis, plusieurs terminaux « officiellement supportés »

Comme l’indique XDADevelopers, qui a pu tester l’application, la preview d’Adope Photoshop Camera ne requiert pas de validation préalable de la part d’Adobe, il est simplement nécessaire d’installer l’APK sur un smartphone Android, et de se connecter (une fois cette dernière lancée) au moyen d’un compte Adobe ou d’identifiants Facebook ou Google.

Version non définitive oblige, cette preview de l’application est encore sujette à des ralentissements ainsi qu’à quelques bugs, rapporte le site. Il semble par ailleurs qu’elle soit pour l’heure assez mal optimisée, utilisant beaucoup de ressources lorsqu’elle est lancée (au point de faire sévèrement chauffer un OnePlus 7 Pro, apprend-on). Dans la même idée, la détection des bords de l’image mériterait d’être peaufinée, en mode selfie comme avec les caméras arrières, pour une application plus naturelle des filtres. Des soucis de jeunesse qu’Adobe devrait corriger d’ici le lancement officiel de son nouvel outil.

Crédit : XDADevelopers Crédit : XDADevelopers

Crédit : XDADevelopers

Une dizaine de smartphones sont annoncés comme étant officiellement supportés (liste ci-dessous), d’autres suivront logiquement. Le principal pré-requis pour faire fonctionner l’application reste la présence d’Android 9.0 (ou plus récent) aux commandes. Pour le moment, un smartphone performant est par ailleurs nécessaire pour faire fonctionner l’APK d’Adope Photoshop Camera dans de bonnes conditions.

Google Pixel 3 / 3 XL

Google Pixel 4 / 4 XL

Samsung Galaxy S9 / S9+

Samsung Galaxy S10 / S10+

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 10 / 10+

Crédit : XDADevelopers

Crédit : XDADevelopers

Si vous souhaitez installer Adobe Photoshop Camera sur votre appareil, l’APK est notamment disponible sur APKMirror et AndroidFileHost.