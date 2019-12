ByteDance (TikTok) s’attaque à Spotify avec des idées très ingénieuses

Le créateur de TikTok vient de lancer Resso, une nouvelle application de streaming musical pour concurrencer Spotify, Deezer et consorts. Avec une bonne dose de social, l'application pourrait devenir un véritable carton.

Le marché des services de streaming musical peut sembler saturer avec Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Musique, Amazon Music et d’autres plus spécialisés comme Qobuz. Et pourtant, un nouvel arrivant pourrait bien donner un grand coup de pied dans cette fourmilière : ByteDance.

Pour ceux qui n’ont jamais entendu ce nom auparavant, il s’agit du propriétaire de TikTok, l’application de vidéos courtes à succès. Celui-ci a lancé Resso en Inde et en Indonésie, une application permettant d’écouter de la musique… mais aussi d’interagir de certaines façons, offrant ainsi une nouvelle dimension plus sociale à son service.

Karaoké et partage

Lors de la lecture de chansons, Resso affiche les paroles en temps réel à l’écran, permettant à l’utilisateur de suivre sa musique et chanter en simultané s’il le désire. Le tout s’affiche sur une vidéo officielle, ou sur un GIF généré en fonction de la musique.

Mais le principal attrait de l’application se situe dans sa dimension sociale puisqu’il est possible de laisser des commentaires sur les musiques ou de partager une image à partir d’un bout de paroles de la chanson. Idéal pour poster en story Instagram par exemple.

Encore du chemin à parcourir, encore de la distance à tenir

Pour le moment, l’application est encore en bêta, et disponible uniquement dans deux pays. Et pour cause, ByteDance n’a signé pour le moment qu’avec deux labels indiens, T-Series et Times Music.

Afin de pouvoir concurrencer les grands noms du streaming musical, ByteDance va devoir convaincre au moins les trois principaux majors (Universal, Sony et Warner) de signer également afin de proposer un catalogue musical conséquent. Avec l’appui de TikTok, qui ne manque pas de mettre en avant des chansons grâce à la viralité de certaines vidéos, ByteDance a cependant de sérieux arguments dans sa manche pour les convaincre. À terme, les deux applications pourraient d’ailleurs être liées d’une façon ou d’une autre.

À l’heure actuelle, Resso peut être utilisé gratuitement, ou avec un abonnement premium coûtant 119 roupies (environ 2,50 euros), soit le même prix qu’un abonnement Spotify. ByteDance n’a pas encore communiqué sur un éventuel déploiement de l’application dans le reste du monde.