Instagram : vous allez dire des insanités ? Une IA vous met en garde

Instagram a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle étonnante. Celle-ci va vous indiquer si votre post risque d'être offensant, pour vous enjoindre à revoir votre manière de formuler votre propos.

L’intelligence artificielle se développe de plus en plus aujourd’hui sur nos services tech. Cependant, on la voit moins comme une influence sur l’Homme qu’une manière d’améliorer les services déjà existants.

Ainsi, l’intelligence artificielle cherche à comprendre vos usages pour améliorer l’autonomie des produits, ou encore faire des recherches plus fines. Sur Instagram, on compte désormais sur la technologie pour… améliorer la civilité sur le réseau.

Une IA contre le harcèlement et les propos insultants

Instagram vient de présenter cette nouvelle fonctionnalité qui est en cours de déploiement sur la plateforme. Son principe de fonctionnement est assez simple : si votre commentaire est reconnu comme nocif, une notification vous préviendra de ce fait pour vous donner une dernière chance de reconsidérer ce que vous postez.

L’intelligence artificielle va en effet comparer votre message avec ceux rapportés comme nocif par la communauté sur la plateforme. S’il lui semble similaire, ce processus est alors enclenché.

Après une première période de test qui a porté ses fruits, Instagram espère que cette petite incitation à être plus compatissant permettra d’améliorer l’ambiance générale du réseau. De même, la firme indique que cette notification cherche à faire prendre conscience de ce qui est autorisé ou non sur le réseau social.

Cependant, on peut aussi le voir comme un nouveau moyen de mettre la modération dans les mains de l’intelligence artificielle. Et comme l’exemple de YouTube le montre, c’est un système qui atteint très rapidement ses limites et ne peut définitivement pas remplacer l’humain dans toutes les subtilités qu’il peut comprendre.