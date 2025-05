Dans quelques mois, les prix des produits vendus sur Amazon risquent d’augmenter considérablement à cause de la politique commerciale de Donald Trump.

Hausse des prix à prévoir pour les produits vendus sur Amazon // Source : Frandroid

Préparez-vous, les tarifs douaniers de Donald Trump risquent d’avoir un impact fort sur le prix des produits sur Amazon. Pour l’instant, pas d’alerte majeure, mais ça pourrait vite changer.

Comme l’indique Reuters, Amazon s’est voulu rassurant dans son dernier rapport financiers aux actionnaires. « Nous n’avons pas encore constaté de ralentissement de la demande », affirme ainsi l’entreprise qui n’a pas non plus observé d’augmentation du prix de vente moyens des articles à l’heure actuelle.

Boutique Amazon Télécharger gratuitement

Malgré cela, l’heure n’est pas aux réjouissances pour le géant de l’e-commerce qui n’a en réalité pas beaucoup de marges de manœuvre.

Si les prix n’augmentent pas actuellement sur sa plateforme, c’est surtout parce que les vendeurs tiers ont pris les devants en constituant des stocks.

Augmentation des prix à craindre sur Amazon

C’est le moment idéal pour passer à la vitesse supérieure Processeur Intel Core Ultra 9, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5080 et 32 Go de RAM DDR5. Le MSI Vector 16 HX est prêt pour tout. Boostez vos performances avec cette promotion Fnac.

Une solution efficace pour éviter de subir de plein fouet la hausse des taxes douaniers imposés par le président américain Donald Trump, mais une solution court-termiste.

Une fois les stocks écoulés, il faudra à nouveau acheter auprès des fournisseurs et les prix finaux des produits sur Amazon pourraient monter en flèche à partir de là.

Or, « je ne peux pas imaginer qu’ils aient accumulé plus de six mois de stocks », confie Gil Luria, un analyste du cabinet D.A Davidson.

Si nous passons les six prochains mois et que nous sommes toujours aussi incertains qu’aujourd’hui… alors Amazon devra prendre des mesures moins agréables. Il devra laisser passer des prix plus élevés, accepter des marges plus faibles structurellement, pousser ses marchands à absorber des marges plus faibles.

Autrement dit, dans 6 mois, il est très probable que l’on observe des hausses de prix sur les produits commandés sur Amazon. Prédictions partagées par Bob O’Donnell, président du cabinet d’analyses TECHnalysis Research.

Je pense que le pire se produira au troisième et au quatrième trimestre. Pour l’instant, tout le monde joue en quelque sorte le jeu du court terme parce qu’ils ne savent pas vraiment quoi faire d’autre.

Reuters explique même que des vendeurs envisagent de ne pas participer à certains événements commerciaux majeurs comme les Amazon Prime Days en juillet pour éviter de trop sacrifier leurs marges avec les promotions.

L’impact de Donald Trump

Pour rappel, les nouvelles taxes douanières très élevées de Donald Trump ont chamboulé pléthore de secteurs. Le président étasunien a mis en pause la plupart d’entre elles, mais maintient des frais à 145 % sur les produits importés de Chine.

Donald Trump affirme que sa politique commerciale va inciter les fabricants à installer leurs lignes de production aux États-Unis pour moins dépendre des pays exportateurs en tête desquels on trouve évidemment la Chine, grande rivale de Washington.

Or, pour le moment, c’est surtout l’incertitude qui prime, d’autant plus que les rebondissements continuent. En témoigne la volonté de Donald Trump de mettre en place une taxe douanière spéciale pour les smartphones et les PC.

Les vendeurs tiers sur Amazon ne sont par ailleurs pas les seuls à faire du stock. Apple avait carrément fait venir cinq avions cargos plein d’iPhone depuis l’Inde. La politique de Donald Trump a déjà coûté cher à la marque à la pomme qui aurait tenté de se rapprocher du chef d’État pour mieux sécuriser son avenir.

Envie de retrouver les meilleurs articles de Frandroid sur Google News ? Vous pouvez suivre Frandroid sur Google News en un clic.