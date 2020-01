Ne désinstallez pas WhatsApp à cause des pubs, il n’y en aura pas finalement

Jusqu'ici désireux d'afficher des publicités sur WhatsApp, Facebook a finalement décidé d'abandonner ce projet.

WhatsApp est un service de messagerie extrêmement populaire dans le monde. Son propriétaire, Facebook, cherche évidemment des moyens de développer un modèle économique lucratif et songeait ainsi à y intégrer des publicités comme il l’a fait sur Messenger. Un projet qui n’a pas attiré la sympathie du grand public. Or, comme le dévoile The Wall Street Journal, Facebook abandonne son projet d’afficher des pubs sur WhatsApp.

Le média américain révèle en effet que le géant de la tech a dissout une équipe dont l’objectif était justement de trouver une manière d’intégrer des annonces publicitaires dans WhatsApp. Même le travail effectué par celle-ci aurait été effacé du code de l’application de messagerie instantanée.

Une nuance doit cependant être soulignée. Facebook compte toujours afficher des pubs dans les Statuts WhatsApp, la fonctionnalité très inspirée des Stories que l’on peut voir sur Snapchat et Instagram — entre autres. Pour gagner de l’argent, Facebook voudrait plutôt miser sur les solutions dédiées aux entreprises qui souhaitent mettre au point un service client efficace.

Ainsi, en tant qu’utilisateur particulier, si l’apparition de publicités vous aurait poussé à désinstaller l’application de votre smartphone, voilà une nouvelle qui devrait vous rassurer.