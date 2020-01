WhatsApp : le thème sombre arrive sur cette beta en téléchargement

L'application de messagerie WhatsApp continue d'évoluer sur Android et adopte enfin le mode sombre. La fonction est pour le moment disponible en beta.

Le thème sombre continue de faire des émules ! Disponible sur Android 10 et iOS 13, mais aussi dans de plus en plus d’applications, il permet de lire plus confortablement l’écran en basse lumière, et de se reposer un peu les yeux.

C’est enfin au tour de WhatsApp d’y gouter, l’une des applications les plus populaires du Google Play Store avec plus de 5 milliards d’installations. Ce thème sombre avait déjà été aperçu en mars 2019, et il est désormais disponible en beta !

Crédit : Android Police

Comme on peut le voir sur les images, il s’agit d’un mode sombre « gris » et non d’un mode sombre « noir » particulièrement optimisé pour les écrans AMOLED.

Le mode « gris » est la façon la plus populaire de créer des thèmes sombres, qui permettent d’être utilisé aussi bien avec du LCD que de l’OLED, et qui proposent des contrastes plus agréables à la lecture.

Un APK à télécharger et installer

Si vous faites partie du programme beta de WhatsApp, il suffit de vérifier les mises à jour de l’application et vérifier que l’on a bien la version 2.20.13.

Si ce n’est pas le cas, cette version est disponible sous forme d’APK à télécharger sur APKMirror. Il suffit ensuite de suivre notre guide pour installer un APK sur Android.

On retrouve ensuite l’option dans les paramètres de discussion. L’application propose de sélectionner le thème clair ou le thème sombre, ou alors d’adopter le même réglage que le système.

Maintenant que le thème sombre est disponible en beta, on peut s’attendre à un déploiement vers la version stable de WhatsApp dans les mois à venir.