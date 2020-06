Grâce à Samsung et Kiwi, les extensions Chrome arriveront sur plus de navigateurs Android

Des indices montrent qu'une collaboration entre Kiwi et Samsung va permettre de profiter des extensions Chrome sur un plus grand nombre de navigateurs web sur Android.

Google Chrome sur Android ne permet toujours pas d’installer des extensions. Ces derniers sont pourtant très utilisés sur la version web du navigateur. Heureusement, des clients alternatifs sur Android — et basés sur la plateforme open source Chromium — se sont dotés de cette fonctionnalité. Ainsi, Kiwi permet d’installer des extensions Chrome sur Android depuis l’année dernière, mais vous pouvez aussi vous tourner vers Yandex Browser.

Cependant, bonne nouvelle, davantage de navigateurs web sur Android basés sur Chromium devraient offrir enfin offrir à leur tour la possibilité d’installer des extensions. En d’autres termes, plus d’utilisateurs profiteront d’une expérience un peu plus riche et personnalisée s’ils le souhaitent.

Samsung et Kiwi sur le coup

D’une part, une modification de Chromium a été proposée par Winston Chen, un développeur de Samsung. Celle-ci est sobrement appelée « Enable extensions on Android » que l’on peut traduire par « Activer les extensions sur Android ». Un petit commentaire explique que l’idée ici est de faciliter l’installation d’extensions sur les navigateurs Android.

D’autre part, une note laissée dans le Chromium Bug Tracker par le créateur de Kiwi, Arnaud Granal, laisse penser que le travail de ce dernier joue un rôle déterminant dans ce processus. Le développeur y rappelle que proposer des extensions Chrome sur Android n’est pas une mince affaire pour plusieurs raisons techniques, mais qu’il y travaille activement. Surtout, il précise qu’il y a « au moins 3 variantes du Kiwi qui sont en train de naître en ce moment, y compris avec un très très grand constructeur ».

Des extensions Chrome plus accessibles sur Android

Nous avons donc des raisons de croire que le « très très grand constructeur » en question n’est autre que Samsung. Le géant sud-coréen propose déjà un navigateur web Samsung Internet Browser basé sur Chromium. Ce client permet déjà d’installer quelques extensions, mais le catalogue est très limité actuellement.

Une collaboration entre Kiwi et Samsung permettrait ainsi de faciliter l’intégration d’extensions dans le navigateur du leader des smartphones et donc de proposer plus de choix aux utilisateurs. Avec un peu d’optimisme, on peut aussi espérer que des développeurs tiers Google s’inspirent de cette modification de Chromium pour optimiser leurs plateformes. Google notamment pourrait l’exploiter pour apporter cette fonctionnalité sur le navigateur Chrome.

Nous avons contacté le développeur Arnaud Granal afin d’en savoir plus.