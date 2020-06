Night Vision : une application pour voir dans le noir sur certains smartphones Samsung

Sur Android, l'application Night Vision ToF Viewer vous permet d'utiliser le capteur ToF du smartphone pour voir dans le noir. Elle est désormais compatible avec plusieurs smartphones Samsung.

Jusqu’à présent, les capteurs ToF des smartphones étaient essentiellement utilisés pour capturer des clichés en mode portrait grâce à la gestion de profondeur rendue possible par ces capteurs. Néanmoins, des développeurs ont décidé d’aller un peu plus loin en les utilisant pour proposer une vision nocturne sur smartphone.

En effet, comme le rapporte le site XDA Developers, un développeur du nom de Luboš Vonásek a développé une application baptisée Night Vision / ToF Viewer qui permet d’utiliser le capteur ToF des smartphones Samsung en étant équipés pour profiter d’une vision dans le noir. L’idée de l’application est ainsi d’avoir un aperçu de ce qui est en face de nous en pleine obscurité, et ce sans même avoir à prendre de photo, mais simplement en visualisant l’aperçu du capteur sur l’écran. Bien évidemment, compte tenu de la faible définition des capteurs ToF, le rendu à l’écran n’est pas des plus précis et il faut se contenter d’une image de 320 x 240 ou de 240 x 180 pixels selon le modèle.

Une application déjà compatible avec certains smartphones Huawei et Honor

Cette application n’est pas neuve, puisqu’elle était déjà compatible avec certains smartphones des marques Huawei et Honor, les Huawei P30 Pro et Honor View 20, mais elle est désormais également compatible avec plusieurs modèles du groupe Samsung : le Galaxy Note 10 Plus, le Galaxy S10 5G et le Galaxy S20 Plus. Le LG V60 a également été rendu compatible dernièrement avec l’application.

Les capteurs ToF étant véritablement dédiés à la mesure de profondeur grâce à l’envoi d’impulsion laser et la mesure du temps nécessaire au rebond jusqu’à cinq mètres, il ne s’agit pas ici de prendre des clichés avec toutes les couleurs de la scène. L’application de Luboš Vonásek vient simplement afficher la profondeur des différents éléments avec des couleurs différentes : plus la couleur est vive, plus l’élément est proche, et plus elle est terne, plus l’élément sera éloigné.

L’application Night Vision / ToF Viewer est déjà disponible gratuitement sur le Google Play Store, mais en version expérimentale. Le développeur précise ainsi que l’application peut encore être instable.