Vos notifications Android veulent devenir vos nouveaux pense-bêtes

Google teste une nouvelle fonctionnalité permettant de programmer un rappel Google Keep directement depuis une notification Android lorsque le système détecte qu'un contact vous demande de faire quelque chose.

Les notifications Android ne se contentent pas de simplement afficher le contenu du message que vous recevez (en partie ou dans son intégralité). En effet, l’utilisateur peut, s’il le souhaite, répondre à son interlocuteur sans ouvrir l’application, parfois sélectionner une suggestion de réponse rapide, appuyer sur le bouton « Marquer comme lu »… Or, Android Police remarque l’arrivée d’une nouvelle option.

En effet, sur deux smartphones sous Android 10 du média américain — un Google Pixel 4 et un OnePlus 7 Pro –, les notifications entrantes proposent de configurer un rappel basé sur le contenu du message reçu si — et seulement si — un contact vous demande de faire quelque chose. Ainsi, après avoir reçu le message « S’il te plait, achète le lait », un bouton « créer un rappel » s’affiche.

Un nouveau bouton apparaît dans les notifications // Source : Android Police Un nouveau bouton apparaît dans les notifications // Source : Android Police

En cliquant dessus, l’utilisateur se retrouve alors sur Google Keep. Une note est créée et s’intitule exactement comme le message reçu. Dans l’exemple donné ci-dessus, ladite note sera donc titrée « S’il te plait, achète le lait ». Il ne reste plus qu’à configurer la date et l’heure du rappel.

Une fonctionnalité encore limitée

Le tout est synchronisé avec Google Assistant et le rappel en question s’affiche même dans Google Agenda. Le processus fonctionne aussi avec Google Tasks, mais il est moins bien automatisé. Si les deux services sont installés sur votre appareil, le système vous demandera lequel ouvrir. Par ailleurs, d’autres applications permettant de faire des listes de tâches comme Todoist ne sont pas compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité, du moins pour le moment.

La fonctionnalité fonctionne bien avec Google Keep // Source : Android Police La fonctionnalité fonctionne bien avec Google Keep // Source : Android Police La fonctionnalité fonctionne bien avec Google Keep // Source : Android Police

Autre preuve que la fonctionnalité n’est pas encore pleinement déployée, celle-ci n’apparaît pour l’instant que sur des notifications venant de WhatsApp et Telegram. Reste à savoir si l’option va progressivement se déployer sur davantage de smartphones ou si ce test de Google ne sera finalement qu’un coup d’épée dans l’eau. De notre côté, nous avons essayé plusieurs messages, mais le bouton en question n’est jamais apparu sur nos notifications. Seuls des modèles américains semblent concernés actuellement.

Rappelons aussi que ces notifications enrichies peuvent être désactivées si vous le voulez. Pour ce faire, vous devrez décocher deux options : « Suggestion actions et réponses » et « Notifications adaptatives ». Ces deux fonctions se trouvent dans les paramètres système de notifications et d’applications de votre téléphone, mais leur emplacement et intitulé exacts peut varier selon l’interface.