Twitter : un bug permet de voir les stories Fleets même après leur disparition

Quelques jours après son déploiement, la fonctionnalité Fleets de Twitter fait l’objet d’un bug permettant de consulter et de télécharger les stories d’utilisateurs, même après leur disparition.

Déployer une nouvelle fonctionnalité à l’échelle internationale, c’est aussi prendre le risque d’être confronté à certains bugs de lancement. C’est exactement ce qu’à vécu Twitter avec Fleets, ses photos, messages ou vidéos éphémères qui disparaissent du réseau social au bout de 24h. Une fonction grandement inspirée des Stories de Snapchat et Instagram.

En utilisant une application conçue pour interagir avec les serveurs de la plateforme, et en s’appuyant sur un bug niché dans l’API de la fonctionnalité, une personne était ainsi en mesure de consulter et télécharger les Fleets même après leur disparition du réseau. Sans que l’utilisateur à l’origine de la story ne soit prévenu d’un « vue par ». Un petit comble, en somme.

Un correctif bientôt déployé

« Nous travaillons sur un correctif que nous déploierons sous peu », a par ailleurs déclaré Twitter à The Verge, qui rappelle au passage que les Fleets sont conservées trente jours sur les serveurs du réseau social, voire plus si certaines d’entre elles violent les conditions d’utilisation du service.

Début 2021, une autre nouveauté devrait pointer le bout de son nez : le sous-titrage automatique pour les vidéos et les sons. Un moyen de rendre la plateforme plus accessible et inclusive pour les personnes en situation de handicap notamment.