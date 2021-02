Instagram songe à limiter les publications à outrance dans les stories

Le réseau social a lancé un test qui limite la possibilité de partager des publications classiques dans les stories, notamment pour empêcher à certains créateurs de sur-partager leurs contenus.

De nombreux créateurs de contenu sur Instagram ont tendance à reposter une nouvelle publication dans leurs stories, ce qui leur permet de s’assurer qu’elle est vue par une plus large audience. Cette pratique permet également de contourner les algorithmes du réseau social, qui tend à favoriser certains contributeurs.

Instagram veut mieux encadrer les partages en stories

Cependant, de nombreux utilisateurs ont commencé à critiquer cette pratique, amenant Instagram à prendre le taureau par les cornes. Ainsi, la plateforme vient de lancer un test dans lequel elle limite dans certains marchés la possibilité de repartager une publication du fil en tant que story.

instagram users: I wish people stopped sharing so many feed posts to their Stories instagram: pic.twitter.com/KQkBbVY45v — Matt Navarra (@MattNavarra) January 29, 2021

Certains utilisateurs ont vu apparaître une bannière les informant des nouvelles limitations qui leur sont imposées. Non seulement il n’est plus possible de promouvoir son propre contenu, mais il semble également impossible de partager une publication classique dans ses stories, cloisonnant ainsi les deux méthodes de partage. En revanche, il reste possible, au moins pour l’instant, de partager du contenu IGTV et des tweets dans ses stories.

Ce test reste pour l’instant limité à certaines régions, Instagram préférant prendre le temps de s’assurer que cette limitation correspond bien aux demandes de ses utilisateurs. Elle pourrait donc ne jamais être étendue plus largement, le but étant aussi de continuer à pousser les créateurs à poster du contenu et à le promouvoir, si possible sans le dupliquer.