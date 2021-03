Twitter : publier un message avec une faute n’arriverait plus grâce à cette option

Annuler l’envoi d’un message Twitter avant sa publication : voilà la nouvelle fonctionnalité dénichée dans l’application Twitter par Jane Manchun Wong, spécialiste de l'exercice.

Les utilisateurs Twitter ont tous vécu cette même petite mésaventure : celle de publier un message sur la plateforme à l’oiseau bleu, et de se rendre compte au moment de l’envoi qu’une petite faute d’orthographe ou de grammaire se cachait dans votre texte. Une simple erreur d’inattention qui vous pousse cependant à supprimer votre tweet, le réécrire et le publier de nouveau.

Pour aller plus loin

Avec Fleets, Twitter se met aux stories pour vous inciter à participer

À l’avenir, ce genre d’errance pourrait ne plus être sanctionné. Car une nouvelle fonctionnalité « Annuler l’envoi » pourrait en effet voir le jour. C’est tout moins ce que suggère la trouvaille de Jane Manchun Wong, spécialisée dans le décorticage des applications et autrice de quelques découvertes relatives à Twitter.

Relecture de dernière seconde

Dans l’idée, cette nouvelle option apparaîtrait sous la forme d’une barre de progression après avoir cliqué sur « Tweeter ». Cette dite barre de progression correspond au temps donné pour annuler l’envoi du tweet. Cela vous donne un petit délai pour une relecture de dernière seconde, et annuler, ou pas, votre message en cas de coquille orthographique.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Accédera-t-on gratuitement à cette potentielle fonctionnalité ? Pas certain, tempère The Verge, qui se réfère à un article de Bloomberg datant de février 2021. Selon le média américain, Twitter explorerait l’idée d’abonnements payants qui proposeraient alors plusieurs fonctions exclusives… parmi lesquelles « l’annulation d’un envoi ».

Cela n’est pas sans rappeler la fonction similaire que l’on trouve sur certains messageries comme Gmail.

Twitter affine son business model

Le réseau social semble encore travailler sur la bonne formule à appliquer pour optimiser son business model et augmenter ses revenus, même si rien ne semble gravé dans le marbre à l’heure de rédiger ces lignes. Ce qui est sûr, c’est que deux grosses nouveautés ont récemment fait leur apparition sur le service.

Pour aller plus loin

Twitter va ajouter le sous-titrage automatique pour les vidéos et les sons

Rémunérer des créateurs est désormais possible via un système d’abonnement aux nombreux avantages (contenus exclusifs, newsletter, bon plan) : Twitter les nomme les « Super Follows ». À la manière de Facebook, la plateforme de Jack Dorsey permet aussi de créer des communautés selon des intérêts spécifiques et communs.