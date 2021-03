Une version d’Instagram dédiée aux moins de 13 ans pourrait voir le jour

Le patron d'Instagram a expliqué qu'une version de l'application dédiée aux personnes âgées de moins de 13 ans était à l'étude. Les parents y auraient le contrôle total sur les paramètres de confidentialité et de sécurité.

Parmi les applications mobiles les plus populaires, Instagram fait évidemment partie des plus citées. Le réseau social de partage de photos est sans doute à l’origine du mot influenceur tant les contenus de certains internautes sont consultés et partagés.

À cet égard, Instagram, comme toutes les plateformes du genre, n’est pas sans danger. L’application est ainsi officiellement interdite aux personnes âgées de moins de 13 ans. Ce public très jeune reste toutefois une cible que la maison-mère Facebook a envie de convertir en utilisateur aussi rapidement que possible.

Le patron d’Instagram, Adam Mosseri, explique dans une interview à BuzzFeed News que le groupe songe à créer une version de l’application réservée aux enfants de moins de 13 ans. L’idée serait de laisser aux parents le plein contrôle sur les paramètres de confidentialité et de sécurité.

Kids are increasingly asking their parents if they can join apps that help them keep up with their friends. A version of Instagram where parents have control, like we did w/ Messenger Kids, is something we’re exploring. We’ll share more down the road.

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) March 18, 2021