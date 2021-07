Instagram : vous allez devoir payer pour voir toutes les stories de vos influenceurs préférés

Des captures d’écran publiées par le leaker Alessandro Paluzzi montrent qu’Instagram développe un outil de monétisation qui sera à l’avenir disponible pour les créateurs de contenus.

Que les réseaux sociaux piochent dans les idées des uns et des autres, ce n’est clairement pas nouveau. Facebook et Instagram l’ont prouvé plus d’une fois en reprenant un grand nombre de fonctionnalités de Snapchat. Cette fois-ci, c’est du côté de Twitter que la firme dirigée par Adam Mosseri est allé dénicher quelques idées.

Rappelez-vous : en février 2021, la plateforme à l’oiseau bleu dévoilait deux grandes nouveautés. L’une d’elle consistait à rémunérer les créateurs de contenus par le biais des « Super Follow ». Un « Super Follow » correspond à un abonnement mensuel vous donnant accès à des contenus exclusifs et de multiples avantages.

Dans ce même esprit, Instagram cherche lui aussi à monétiser sa plateforme en faveur des créateurs et des influenceurs. Cette découverte est signée Alessandro Paluzzi, ingénieur et leaker déjà à l’origine d’une petite trouvaille en mai dernier — la possibilité de publier des photos depuis un ordinateur.

#Instagram keeps working on exclusive stories for fan clubs 👀

ℹ️ Even exclusive stories can be saved to a Highlight so fans always have something to see when they join. pic.twitter.com/HUBAUCS4fK

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 28, 2021