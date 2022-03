Google Lens s’intègre directement à Chrome sur ordinateur : ce que ça change

Google a discrètement mis à jour le menu contextuel de Chrome sur PC et Mac en remplaçant la recherche d’image inversée par son service Lens, permettant des recherches plus avancées à partir d’une image.

Ça n’est un secret pour personne, Google aime intégrer ses services et ses applications les unes avec les autres, permettant ainsi de maximiser l’utilisation de son écosystème. Ainsi, sur PC et Mac, le navigateur Chrome permettait jusqu’à présent d’effectuer une recherche inversée sur une image avec un simple clic droit. Cette fonctionnalité transmettait ainsi l’image en question au service Google Images et cherchait des images correspondantes sur la toile.

Un remplacement discret

Une discrète mise à jour de Chrome a désormais remplacé l’utilisation de Google Images par son cousin Google Lens. Celui-ci a déjà fait son apparition sur nos ordinateurs depuis peu, grâce à son implémentation dans Google Photos. L’éditeur l’a donc naturellement intégré à Chrome, en commençant initialement par la version mobile. En effet, il est possible de l’activer depuis chrome://flags, puis d’activer #context-menu-search-with-google-lens, ce qui permet ainsi de rechercher une image en passant par Google Lens.

Le service est désormais disponible sur PC et Mac, sans avoir besoin de l’activer manuellement. Pour y accéder, il suffit d’effectuer un clic droit sur une image et de sélectionner Rechercher l’image avec Google Lens.

Une fonctionnalité étoffée

Au-delà du simple changement de terminologie, l’utilisation de Google Lens apporte un agrément supplémentaire par rapport à une vulgaire recherche inversée. En effet, Google Lens est capable d’analyser l’image et de retrouver des résultats correspondant. Par exemple, en partant d’une photo d’une célébrité, d’une plante, ou d’un chien, Lens pourra vous retrouver son nom, son espèce ou sa race. Vous pourrez bien entendu continuer votre recherche sur Google et par exemple explorer la filmographie de l’acteur ou les caractéristiques de l’espèce.

Intégration de Google Lens dans Chrome // Source : FrAndroid Intégration de Google Lens dans Chrome // Source : FrAndroid

Lens est également capable de reconnaître différents éléments d’une même photo. Par exemple, sur cette image, elle distingue Elon Musk mais également son T-shirt, proposant ainsi de l’acheter directement en ligne.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.