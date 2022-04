YouTube sur iOS enterre son mode Picture in Picture (PiP) pour le faire renaître

Discrètement, YouTube a désactivé de son application iOS la fonctionnalité Picture in Picture déployée à l'essai l'été dernier. Cette fonctionnalité va toutefois être redéployée dans les prochains jours, et plus seulement auprès des utilisateurs YouTube Premium.

Mise à jour : YouTube a indiqué sur Twitter que sa fonctionnalité d’image dans l’image (Picture in Picture, PiP) est sur le point d’être redéployée sur iOS 15 et les versions ultérieures du système. Cette adoption à grande échelle concernera l’ensemble des utilisateurs (gratuits et payants) et devrait être effective « dans les prochains jours ». Contrairement à ce que laissait entendre Apple Insider, la suppression constatée initialement n’était donc que temporaire.

Déployée à l’essai en août 2021, la fonctionnalité Picture in Picture (PiP) de l’application YouTube iOS n’a pas duré très longtemps. On apprend d’Apple Insider que cette fonction « expérimentale » est discrètement poussée vers la sortie par YouTube, neuf mois seulement après son déploiement initial.

Il suffit de passer par la page YouTube.com/new, qui recense les nouvelles fonctions testées sur le service, pour s’apercevoir que le mode PiP d’iOS n’apparaît plus. Et si l’on essaye d’activer ladite fonction aujourd’hui sur iPhone ou iPad, YouTube explique par l’intermédiaire d’un bandeau qu’elle a bien été « désactivée ».

Le mode PiP pas assez utilisé ?

Cette désactivation évoquée par YouTube semble toutefois progressive. 9to5Google, rapporte en effet que certains utilisateurs, qui avaient préalablement activé cette fonction expérimentale, sont toujours en mesure d’y avoir accès. Mais peut-être plus pour très longtemps.

Notons que cette suppression affecte surtout les abonnés à YouTube Premium, puisque le mode PiP leur était réservé. Les utilisateurs de la version gratuite de YouTube ne seront donc pas concernés par ce changement. Paradoxalement, YouTube semble ne mettre le mode PiP au placard que sur son application iOS. Déployée sur YouTube TV en mars, l’image dans l’image est toujours utilisable.

Rappelons que YouTube avait mis du temps à déployer un mode PiP sur son application iOS. Ce dernier faisait ainsi son apparition sur l’appli presque un an après l’annonce d’iOS 14 (présenté durant la conférence WWDC 2020). Il s’agissait de la première version d’iOS prenant en charge cette fonctionnalité.

