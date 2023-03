Grâce à Google Contacts, vous n’oublierez plus l’anniversaire de vos amis

L'application de gestion des contacts de Google se dote d'une nouvelle section. À l'intérieur de celle-ci se trouve une nouvelle fonctionnalité : elle n'indique rien de plus que les anniversaires à venir de vos contacts. De quoi éviter d'« oublier » les anniversaires de vos amis ou des membres de votre famille.

Facebook était traditionnellement celui qui nous rappelait les anniversaires de nos amis. Depuis quelque temps, Google s’y met aussi, et ce à plusieurs endroits de nos smartphones. C’est le cas depuis un certain temps sur Google Assistant et plus récemment, Google Messages s’est aussi mis à vous rappeler les anniversaires. C’est au tour de Google Contacts, l’application de gestion des contacts préinstallée sur les smartphones Android, de se mettre au rappel des anniversaires, comme a pu le remarquer 9to5Google.

Un « fil d’actualités » dans Google Contacts

C’est un peu comme cela que l’on peut résumer le flux dit « Faits marquants » ajouté en décembre par Google dans son application de contacts. La nouveauté dans la version 4.2, c’est l’ajout d’une section « Pour vous » qui indique entre autres les anniversaires à venir de vos contacts enregistrés.

Une section qui se glisse entre vos contacts favoris et ceux avec qui vous avez communiqué dernièrement. Chaque anniversaire renseigné s’affiche avec la photo et le nom du contact concerné, avec la date et un compte à rebours. À cela s’ajoutent des raccourcis pour appeler ou envoyer un message à votre proche. Comme l’ont précisé nos confrères anglophones, cela ressemble assez à ce que permet déjà de faire Google Messages.

Il est intéressant de voir ce vers quoi Google Contacts évolue : pour éviter de se faire remplacer par d’autres applications de gestion des contacts, on voit l’apparition de nouvelles fonctionnalités. Si à la base, cette application ne sert qu’à lister ses contacts, elle est désormais « proactive » dans la manière de les gérer. Google Contacts n’est plus simplement un répertoire, mais une réelle application de « gestion ». Elle change aussi son interface, avec une refonte des widgets à venir dans les prochains mois.

