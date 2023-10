Google peut à nouveau gérer un multiroom digne de ce nom pour vos enceintes connectées

Google a obtenu gain de cause en justice dans son conflit qui l'oppose à Sonos, rétablissant ainsi une fonctionnalité essentielle pour la gestion de ses enceintes multiroom.

Depuis des années, Google et Sonos étaient en plein conflit judiciaire autour des brevets de Sonos. Une procédure qui a poussé la firme de Mountain View à supprimer l’une de ses fonctionnalités liées au multiroom. En effet, Sonos ayant gagné un procès en première instance, en janvier 2022, Google a été contraint de supprimer les fonctionnalités liées à la gestion simultanée de plusieurs enceintes au sein de son application Google Home.

Depuis janvier 2022, les utilisateurs ne pouvaient ainsi plus contrôler ensemble le volume d’un groupe de plusieurs enceintes compatibles avec la fonctionnalité Google Cast Audio, qu’il s’agisse d’enceintes Google ou Nest ou de celles d’autres constructeurs. Par ailleurs, afin de se conformer aux décisions judiciaires, Google avait empêché d’intégrer un appareil à plusieurs groupes d’enceintes.

Vendredi 6 octobre, Google a cependant fini par obtenir gain de cause auprès d’une juridiction fédérale américaine, la cour du district du nord de Californie. Cet arrêt a en effet déclaré irrecevables plusieurs brevets de Sonos au cœur du conflit judiciaire qui l’opposait à Google, indiquant que ces brevets concernaient des applications distinctes de celles développées individuellement par Google :

Ce n’est pas la question d’un inventeur menant l’industrie vers quelque chose de neuf. C’est la question d’une industrie menant vers quelque chose de neuf et, seulement ensuite, d’un inventeur qui sort du vois pour dire qu’il a eu l’idée en premier.

Des fonctions qui reviennent pour les utilisateurs

Concrètement, d’après la justice américaine, Sonos a agi comme un simple patent troll, une entreprise cherchant à faire valoir des brevets antérieurs dans le seul but de gagner en justice, sans pour autant démontrer un lien de cause à effet entre ses propres innovations et les développements de ses concurrents. Pour la cour américaine, le fait que Sonos ait attendu 13 ans avant de faire valoir ses propres brevets a également démontré que l’entreprise cherchait avant tout à freiner le développement de Google.

Comme le rapporte le site américain The Verge, Google a réagi en saluant la décision de justice. Surtout, la firme de Mountain View a indiqué, dans la foulée, rétablir les fonctions supprimées depuis plus d’un an et demi. Dans un billet de blog, Google affirme que « les appareils pourront être liés à plusieurs groupes d’enceintes et vous ne rencontrerez plus d’erreur en essayant d’ajouter un appareil à d’autres groupes ». Cette fonctionnalité a depuis été rétablie sur l’application Google Home sur Android et devrait arriver de nouveau prochainement sur la version iOS.

